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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

المتحف المصري الكبير يعلن أسعار التذاكر الجديدة.. التطبيق اعتبارًا من اليوم

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
قسم الخدمات

​يبدأ المتحف المصري الكبير رسمياً، اعتباراً من اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، تطبيق قائمة الأسعار الجديدة لتذاكر الدخول لمختلف فئات الزوار، وذلك بعد إقرارها من قِبل مجلس إدارة هيئة المتحف بزيادة بلغت نحو 202 جنيه للزائر المصري و5 دولارات للزائر الأجنبي بحسب فئات التذاكر.  

​وجاءت تفاصيل أسعار التذاكر الجديدة مقسمة حسب فئات الزوار كالتالي:

​بالنسبة للزوار المصريين: تم تحديد سعر تذكرة الشخص البالغ بقيمة 220 جنيهاً، بينما يبلغ سعر تذكرة الطفل 110 جنيهات، ومثلها لكل من تذكرة الطالب وتذكرة كبار السن لتستقر عند 110 جنيهات.  

المتحف الكبير

​بالنسبة للزوار العرب أو الأجانب (غير المقيمين): يبلغ سعر تذكرة الشخص البالغ 1830 جنيهاً، في حين سجلت تذكرة كل من الطفل والطالب 920 جنيهاً.  

​بالنسبة للزوار العرب أو الأجانب المقيمين: تصل تذكرة الشخص البالغ إلى 920 جنيهاً، بينما تبلغ تذكرة الطفل والطالب 460 جنيهاً لكل منهما.  

المتحف المصري الكبير.. افتتاح المتحف الكبير حدث ينتظره العالم

و​تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم حركة الزيارة وتقديم أفضل خدمات استثنائية للزائرين داخل هذا الصرح الحضاري العالمي.

​الإعلان عن موعد افتتاح المرحلة الأولى من مترو الهرم نهاية عام 2027

و​في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير شبكة النقل الجماعي وتخفيف التكدسات المرورية، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عبر بوابة مصر للتحول الرقمي عن الموعد الرسمي لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع مترو الهرم، والتي تعد شرياناً حيوياً جديداً يربط بين قطاعات واسعة من محافظة الجيزة ضمن خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".  

المتحف الكبير

​موعد الافتتاح ونطاق المرحلة الأولى

و​من المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع رسميًا في نهاية عام 2027. وتمتد هذه المرحلة الحيوية بدءًا من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة المساحة، لتغطي مسافة مهمة تخدم الكثافة السكانية العالية والمناطق الحيوية في محافظة الجيزة.  

​تفاصيل ومحطات المرحلة الأولى

و​تضم هذه المرحلة 12 محطة رئيسية تم تصميمها وتوزيعها بعناية لتغطي أبرز الميادين والمعالم السياحية والخدمية، وهي كالتالي:  

المتحف الكبير

​حدائق الأشجار  

​حدائق الأهرام  

​النصر  

​المتحف المصري الكبير  

​ميدان الرماية  

​الأهرام  

​المريوطية  

المتحف الكبير

​العريش  

​المطبعة  

​الطالبية  

​مدكور  

​المساحة  

​أهمية المشروع القومي

المتحف الكبير

و​يأتي هذا المشروع العملاق كجزء أساسي من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات، وتسهيل حركة الانتقال للمواطنين والزائرين، لا سيما مع ربطه المباشر بأحد أهم صروح الثقافة والحضارة العالمية وهو المتحف المصري الكبير، مما يسهم في تنشيط حركة السياحة وخدمة زوار المنطقة الأثرية بالهرم بكل سهولة ويسر.

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