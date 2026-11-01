في اتصال هاتفي.. وول ستريت جورنال: ترامب تحدّث مع نتنياهو بشأن إيران

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث تطورات الملف الإيراني في ظل استعدادات أمريكية محتملة لاستئناف العمليات العسكرية.

ويأتي هذا الاتصال في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية ووسط مفاوضات سياسية جارية في إسرائيل.



في التفاصيل، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح السبت، وفقا لأشخاص مطلعين على المكالمة، وذلك للاطمئنان على الحليف الإقليمي في وقت تستعد فيه واشنطن لاستئناف عملياتها العسكرية ضد إيران.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المكالمة جاءت بعد أيام من اجتماع ترامب في البيت الأبيض مع كبار قادته العسكريين لمناقشة خيارات استئناف العمليات القتالية الكبرى في المنطقة.

ووفقا للصحيفة، ضم الاجتماع قائد القيادة الوسطى الأمريكية، وقادة آخرين، وناقش سبل التعامل مع إيران والملفات المرتبطة بها.

وأشارت إلى أن هذه المشاورات تأتي في إطار تحضيرات عسكرية أمريكية واسعة، تشمل تعزيزات في المنطقة، في وقت يبدو فيه أن واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على خياراتها قبل أي تحرك محتمل.

ويأتي هذا التحرك في وقت يبذل فيه ترامب جهودا أخيرة لتحفيز الناخبين الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي، حيث ساهمت الحرب غير الشعبية في الشرق الأوسط في ارتفاع أسعار الوقود، وأثرت سلبا على حماس الحزب الجمهوري.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ارتفاع أسعار البنزين والديزل المرتبط بالحرب الأمريكية في المنطقة بات يشكل عبئا سياسيا على البيت الأبيض، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى صناديق الاقتراع.

وفي سياق متصل، واجه نتنياهو انتخابات حامية، فقد كان معارضوه يأملون في أن يحقق ائتلافهم فوزا حاسما.

والآن، يبدو أن إسرائيل تتجه نحو أسابيع أو شهور من المفاوضات حول من سيتولى منصب رئيس الوزراء، في ظل غياب أغلبية واضحة لأي من المعسكرين.

أسفرت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة عن نتائج غير حاسمة، إذ حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لمعسكر جادي آيزنكوت، في حين نالت الأحزاب العربية 19 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، دون أن يتمكن أي طرف من الوصول إلى الأغلبية المطلوبة (61 مقعدا) لتشكيل حكومة.

وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل قد تتجه نحو جولة ثانية من الانتخابات إذا فشلت المفاوضات الائتلافية.

في المقابل، تتزايد المؤشرات على أن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر.