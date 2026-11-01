إعلامي: اتحاد الكرة يتحرّك لإنقاذ منتخب مصر من أزمة الرخصة التدريبية قبل مواجهتي مالاوي

كشف الإعلامي أحمد جلال عن تحركات عاجلة من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، لتجنب تعرض منتخب مصر لأزمة فنية وإدارية قبل مواجهتي مالاوي المقبلتين، في ظل إيقاف حسام حسن وإبراهيم حسن، إلى جانب أزمة الرخص التدريبية داخل الجهاز الفني.

وقال جلال ، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، إن طارق سليمان، المدرب العام لمنتخب مصر، ومحمد عبد الواحد، المدرب المساعد، يمتلكان الرخصة التدريبية B، وهو ما دفع اتحاد الكرة للتحرك سريعًا لمعالجة أزمة عدم امتلاك الرخصة A.

وأشار جلال إلى أن اتحاد الكرة قرر تنظيم دورة تدريبية استثنائية للحصول على الرخصة A، خلال أيام 2 و3 و4 نوفمبر المقبل، في محاولة لتأهيل عناصر الجهاز الفني قبل ارتباطات المنتخب القادمة.

وأضاف أن طارق سليمان سيكون من أوائل المشاركين في الدورة التدريبية، وهو ما يمنحه فرصة استكمال متطلبات الحصول على الرخصة A، بما يسمح له بقيادة المنتخب أمام مالاوي بصورة طبيعية، وفقًا للإجراءات واللوائح المنظمة.

وفيما يتعلق بعقوبة إيقاف التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، أشار أحمد جلال إلى أن اتحاد الكرة تقدم باستئناف على قرار الإيقاف، إلا أن حسم هذا الاستئناف قبل مواجهتي مالاوي يبدو صعبًا من الناحية الزمنية.

واختتم جلال بأن تقديم الاستئناف لا يعني إيقاف تنفيذ العقوبة، وبالتالي يواصل اتحاد الكرة تحركاته لتجهيز البدائل الفنية والإدارية، وضمان عدم تأثر استعدادات منتخب مصر للمباراتين المقبلتين.