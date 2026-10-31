عبدالناصر زيدان ينفرد بخطابات ستاد القاهرة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن صيانة الملعب

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن مخاطبات بين هيئة استاد القاهرة الدولي واتحاد الكرة ورابطة الأندية، بشأن تحديد موعد مناسب لإجراء أعمال صيانة أرضية الملعب، ومنح الشركة المسؤولة مدة 25 يومًا لإنجاز المهمة.

استاد القاهرة الدولي

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI": "هيئة استاد القاهرة خاطبت اتحاد الكرة ورابطة الأندية، لمعرفة الموعد المناسب لتحديد مدة 25 يومًا، لتمكين الشركة المسؤولة من صيانة أرضية الملعب".

وأضاف: "اتحاد الكرة رد على هيئة استاد القاهرة، موضحًا أن منتخب مصر سيخوض معسكرًا خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر، سيتخلله خوض مباراة رسمية يوم 13 من الشهر نفسه".

وتابع: "تأجيل زراعة البذرة الشتوية يمثل مخاطرة، وقد يتسبب في مشكلات، ولكن من الوارد جدًا أن يستجيب جوهر نبيل لطلب الزمالك، ويخوض الفريق مباراته أمام الإفريقي التونسي".