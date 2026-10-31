برايتون يهزم مانشستر سيتي 1-0 في معقله على ملعب الاتحاد

أطاح برايتون بمضيفه مانشستر سيتي في معقله ملعب "الاتحاد" بتغلّبه عليه بهدف نظيف اليوم السبت في المرحلة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وفرض السويدي ياسين العياري نفسه نجماً للقاء بتوقيعه على الهدف الوحيد في الدقيقة (11).

ويأتي هذا الفوز بعد أيام قليلة من خسارة برايتون أمام مضيفه مانشستر سيتي بركلات الترجيح 4-3 في الدور الرابع لكأسرابطة الأندية الإنجليزية بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدفين لمثلهما.

وبهذا الانتصار الثمين رفع برايتون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث على جدول ترتيب البريميرليغ.

في المقابل تجمّد رصيد "السيتيزنس" عند 21 نقطة وبات صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز مهددةً من آرسنال الذييتساوى معه على مستوى عدد النقاط لكنه سيواجه مضيفه ليفربول الأحد ضمن ذات الجولة.







