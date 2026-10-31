رئيس اتحاد الكرة يتلقى دعوة رسمية من نظيره التركي لزيارة إسطنبول

أ ش أ

تلقى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي “فيفا”، دعوة رسمية من إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم وعضو لجنة الملاعب والأمن بالاتحاد الدولي، لزيارة تركيا خلال الفترة الحالية.

تأتي الدعوة في إطار العلاقات التي تجمع مسؤولي الاتحادين المصري والتركي، ورغبة الجانبين في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، وتعزيز التنسيق بين الاتحاديين خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة حضور أبو ريدة مباراة لفريق طرابزون سبور، ولقاء النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ، في إطار الاهتمام بالكرة المصرية وأهم نجومها المحترفين بالخارج.

وتحمل الزيارة طابعًا رسميًا ورياضيًا، خاصة في ظل تولي أبو ريدة عضوية مجلس فيفا، وتواجد رئيس الاتحاد التركي ضمن لجنة الملاعب والأمن بالاتحاد الدولي، وهو ما يمنح اللقاء أهمية على مستوى العلاقات الكروية الدولية، بالإضافة للارتقاء بمستوى العلاقات الكروية المصرية التركية.