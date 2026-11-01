محمد عبدالجليل يُثير الجدل بتصريحات نارية عن الأهلي: «الأهلي أصبح الزمالك ب»

أثار محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، حالة من الجدل بتصريحاته الأخيرة عن النادي الأهلي، بعد ما تحدث عن تراجع مستوى الفريق الأحمر، منتقدًا طريقة إدارة ملف كرة القدم داخل القلعة الحمراء خلال السنوات الماضية.

وقال محمد عبدالجليل إن الأهلي أصبح يشبه نادي الزمالك، في ظل وجود عدد من اللاعبين الذين سبق لهم ارتداء القميص الأبيض داخل صفوف الفريق الأحمر، معتبرًا أن هذا الأمر انعكس على شخصية الأهلي وأدائه داخل الملعب.

وأوضح عبدالجليل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة «ON E»، أن الأهلي يضم خمسة لاعبين سبق لهم اللعب للزمالك، وهو ما دفعه لوصف الفريق الأحمر بأنه «الزمالك ب».

وأضاف نجم الكرة المصرية السابق أن وجود هذا العدد من اللاعبين الزملكاوية داخل صفوف الأهلي يمثل أحد الأسباب التي يرى أنها أثرت على أداء الفريق، مطلقًا تصريحًا مثيرًا للجدل بقوله: «الأهلي عنده 5 لعيبة من الزمالك عشان كده لازم نقع».

انتقادات لسياسة الأهلي خلال السنوات الماضية

وواصل محمد عبدالجليل انتقاداته لإدارة الأهلي، مؤكدًا أن النادي يتبع سياسة الهدم بدلًا من البناء على مدار السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما تسبب، من وجهة نظره، في تراجع المستوى الفني للفريق وعدم ظهوره بالشكل المنتظر.

وأشار إلى أن الأهلي يحتاج إلى إعادة النظر في طريقة بناء الفريق واختيار العناصر التي تمثل النادي، من أجل استعادة قوته وشخصيته المعروفة داخل المنافسات المحلية والقارية.

عبدالجليل يتحدث عن معاناة لاعبي الزمالك أمام الأهلي

وفي سياق آخر، تطرق عبدالجليل إلى أداء لاعبي الزمالك خلال مواجهاتهم أمام الأهلي، موضحًا أن لاعبي الفريق الأبيض يعانون من الخوف والضغط النفسي عندما يواجهون غريمهم التقليدي.

ويرى نجم الكرة المصرية السابق أن هذا العامل يؤثر بصورة مباشرة على نتائج الزمالك في مباريات القمة، ويجعل الفريق يفقد قدرته على تقديم أفضل مستوياته أمام الأهلي، لتنتهي المواجهات في كثير من الأحيان بنتائج لا تعكس الإمكانات الفنية للاعبي الفريق الأبيض