إعلامي: خسارة الأهلي أمام بيراميدز قد تطيح بعموتة.. وعلي ماهر مرشح لخلافته

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن تطورات موقف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الحسين عموتة، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، مشيرًا إلى أن نتيجة هذه المباراة قد يكون لها تأثيرا كبيرا على مستقبل الجهاز الفني.

عموته

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI": "حتى الآن لا يوجد أي تفكير من أي اتجاه لإقالة الحسين عموتة، ولكن الأهلي ينتظر نتيجة مباراة بيراميدز يوم 23 نوفمبر، باعتبار أنها ستحدد بنسبة تصل إلى 50% هوية بطل الدوري هذا الموسم".

وأضاف: "خسارة الأهلي أمام بيراميدز سيترتب عليها توجيه الشكر إلى الحسين عموتة وجهازه المعاون، بينما لن يتم المساس بوائل جمعة، مدير الكرة، وسيستمر في منصبه حتى لو رحل عموتة".

وتابع: "إذا خسر الأهلي أمام بيراميدز، سيكلف النادي أحد المدربين المحليين بقيادة الفريق بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي".

وأوضح زيدان أن فكرة التعاقد مع علي ماهر، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، لا تزال قائمة؛ حال فشل الأهلي في التوصل إلى اتفاق مع مدرب أجنبي يليق بالنادي.

واختتم تصريحاته قائلًا: "علي ماهر لديه اتفاق مع إدارة سيراميكا على الرحيل حال وصول عرض رسمي من الأهلي، وباستثناء الأهلي لا يمكنه إنهاء علاقته بالنادي".