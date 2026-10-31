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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف موقف رابطة الأندية من معاقبة شيكو بانزا

شيكوبانزا
شيكوبانزا
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن موقف رابطة الأندية المصرية من الواقعة المنسوبة إلى الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الزمالك، عقب مباراة المقاولون العرب، والعقوبة المحتملة حال ثبوتها.

الزمالك

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI": "أثار الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الزمالك، حالة من الغضب، بعدما ظهر في فيديوهات متداولة وهو يخلع جزءًا من ملابسه الرياضية عقب نهاية مباراة المقاولون العرب".

وأضاف: "مصدر برابطة الأندية أكد لبرنامج ستاد مصر أن إثبات الواقعة يعتمد على ثلاثة أمور، هي تقرير الحكم، وتقرير مراقب المباراة، والشريط الرسمي للقاء".

وتابع: "في حال إثبات الواقعة في تقرير الحكم، فإن العقوبة وفقًا للمادة 19/أ هي الإيقاف مباراة واحدة وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه".

وأوضح زيدان أن الأزمة تكمن في وقوع الحادثة عقب نهاية المباراة، وعدم ظهورها في البث الرسمي، مشيرًا إلى أن الرابطة تنتظر تقرير الحكم لحسم موقفها، والذي لم يصل حتى الآن.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تحرك نادي الزمالك لمحاسبة اللاعب وفقًا للائحته الداخلية.

شيكوبانزا الزمالك الاهلي منتخب مصر

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