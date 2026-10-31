كندا وأستراليا وبريطانيا يبحثون تعزيز الشراكة لدعم السلام والأمن في الشرق الأوسط

التقت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج ووزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، على هامش اجتماع مجموعة العشرين في أتلانتا، لبحث سبل الاستفادة من الشراكة بين بلدانهم لدعم السلام والأمن في الشرق الأوسط، والتمسك بالقواعد الدولية، وضمان التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وقالت أناند، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن كندا والمملكة المتحدة وأستراليا بنت علاقات قائمة على الثقة على مدى أجيال، من خلال التعاون في مجالات الدفاع والاستخبارات والدبلوماسية.

وأشارت إلى أهمية الاستفادة من هذه الشراكة في مواجهة التحديات الدولية، ودعم السلام والأمن، والالتزام بالقواعد الدولية، وضمان التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي.





