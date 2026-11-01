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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مكتب التحقيقات الفيدرالي يتّهم كوريا الشمالية بسرقة 6 مليارات دولار .. تفاصيل

اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، كوريا الشمالية بالوقوف وراء سرقة عملات مشفرة بقيمة 6,3 مليارات
اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، كوريا الشمالية بالوقوف وراء سرقة عملات مشفرة بقيمة 6,3 مليارات
محمد على

اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، كوريا الشمالية بالوقوف وراء سرقة عملات مشفرة بقيمة 6,3 مليارات دولار من خلال اختراق منصة باينانس. 

وذكر "إف بي آي"، في بيان، أنّ "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) مسؤولة عن سرقة أكثر من 6 مليارات دولار  من الأصول الافتراضية من منصة باينانس لتداول العملات المشفرة، في حدود تاريخ 29 أكتوبر".

وقال إف بي آي، إنه حدد هوية الجهة المسؤولة عن عملية السرقة الضخمة هذه، وهي مجموعة من القراصنة الإلكترونيين الكوريين الشماليين تعرف باسم "تريدر ترايتور"، كما تبين لهم أن السارقين كانوا يعملون على تحويل الأموال المسروقة إلى عملة "إيثر" المشفرة الخاصة بشبكة "إيثيريوم".

وجاء في البيان "يتوقع أن تخضع هذه الأصول لاحقاً لعمليات غسل إضافية بتحويلها عبر خدمات التمويل اللامركزي (DeFi) ومنصات التبادل الفوري، وذلك تمهيدا لمراحل أخرى من غسل الأموال". 

ويُعد التمويل اللامركزي، خدمات مالية تعمل على قاعدة بيانات "بلوكتشين".

 أما منصات التبادل الفوري، فتتيح تحويل عملة مشفرة إلى أخرى بسرعة، دون الحاجة إلى مصرف أو وسيط تقليدي.

ونشر "إف بي آي" قائمة تضم حوالى 500 عنوان على شبكة "إيثيريوم" يستخدمها أعضاء "تريدر ترايتور" لغسل الأصول المسروقة، وطلب من منصات العملات المشفرة وخدمات التمويل اللامركزي وشركات تحليل "بلوكتشين" حظر المعاملات المرتبطة بهذه العناوين.

مكتب التحقيقات الفيدرالي كوريا الشمالية سرقة عملات مشفرة 6 3 مليارات دولار باينانس

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