التنسيقية تدشن موقعها الإلكتروني الجديد لتعزيز التواصل وإتاحة المعلومات والأنشطة

دشنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موقعها الإلكتروني الجديد، في إطار خطة تطوير منظومة العمل المؤسسي والإعلامي، ومواكبة التحول الرقمي، وتوفير منصة إلكترونية تتيح للجمهور التعرف على أنشطة التنسيقية وفعالياتها ومواقفها وملفات عملها المختلفة.

تطوير أدوات التواصل مع المواطنين

ويأتي إطلاق الموقع الجديد ضمن جهود التنسيقية لتطوير أدوات التواصل مع المواطنين والشباب والقوى السياسية، وإتاحة محتوى منظم يعكس تحركاتها في المجالات السياسية والبرلمانية والتدريبية والمجتمعية، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تنفذها.

نافذة رقمية للتعريف بتجربة التنسيقية

ويمثل الموقع نافذة رقمية للتعريف بتجربة التنسيقية ومسارات عملها، وتوثيق أنشطتها ومخرجاتها، بما يدعم التواصل المؤسسي ويعزز وصول المعلومات إلى مختلف المهتمين بالشأن العام.