تقارير تكشف عن حقيقة إقالة مدرب أهلي جدة من منصبه

حسمت بعض التقارير الصحفية عن موقف بوسيتش المدير الفني للفريق لنادي أهلي جدة من الرحيل بعد الخسارة من الشباب بستة أهداف مقابل هدف واحد بالأمس ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وسافر بوسيتش مع بعثة الأهلي إلى قطر لمواجهة فريق السد يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولازال بوسيتش مستمرا في تدريب فريق الأهلي خلال الفترة الحالية ولم يتم إتخاذ أي قرار بشأن إقالته من منصبه حتى الآن.

وتعالت أصوات الانتقادات ضد بوسيتش بشكل كبير بعد الخسارة من الشباب والمطالب بالتعاقد مع مدير فني جديد لتولي تدريب الفريق.