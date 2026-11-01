مازيراتي جريكالي 2026.. وحش الأداء الكهربائي بتصميم رياضي

تعد مازيراتي جريكالي 2026 من أبرز السيارات الكهربائية التي تقدمها العلامة الإيطالية في الأسواق العالمية، حيث تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين التصميم الرياضي والطابع الفاخر ومنظومة دفع كهربائية بالكامل.

محركات كهربائية بقوة 550 حصانًا

تستمد مازيراتي جريكالي 2026 قوتها من منظومة كهربائية تتكون من محركين، يولدان قوة إجمالية تبلغ 550 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 820 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع نظام دفع كلي AWD.

مازيراتي جريكالي 2026

وتحصل السيارة على بطارية بسعة 105 كيلوواط ساعة، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 220 كم/س، ويمكنها الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 4.1 ثانية، وهي أرقام تضع النسخة الكهربائية ضمن الخيارات ذات الأداء المرتفع.

أبعاد مازيراتي جريكالي 2026

تأتي جريكالي الكهربائية بطول يبلغ 4,865 مم، وعرض يصل إلى 1,948 مم، وارتفاع قدره 1,651 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,903 مم، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 535 لترًا، ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية.

مازيراتي جريكالي 2026

وتستند السيارة مازيراتي جريكالي 2026 إلى عجلات ألمنيوم بقياس 21 بوصة في الأمام والخلف، كما تأتي المرايا الجانبية مزودة بمؤشرات انعطاف، مع إمكانية ضبطها وطيها كهربائيًا، وفتحة سقف بانورامية.

ابرز تجهيزات مازيراتي جريكالي 2026

تضم المقصورة الداخلية فرشًا من الجلد الفاخر، مع مقاعد أمامية توفر إمكانية التعديل الكهربائي، إلى جانب وظائف التدفئة والتبريد، ويحصل مقعد السائق أيضًا على خاصية الذاكرة لحفظ وضعيات الجلوس.

ويأتي المقود مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف، مع خاصية التدفئة، بينما تشمل تجهيزات الصف الثاني نظامًا لتدفئة المقاعد الخلفية، كما توفر السيارة إضاءة داخلية محيطية، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف في الصف الأول، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

مازيراتي جريكالي 2026

وتعتمد مازيراتي جريكالي 2026 على منظومة رقمية داخل المقصورة، تتضمن شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة ثانوية بقياس 8.8 بوصة، مع دعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، وبنظام صوتي يصل إلى 21 سماعة.