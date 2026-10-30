مازيراتي GT2 Stradale تسارع مذهل تحت هيكل رياضي.. صور

تعود جذور مازيراتي الإيطالية إلى عام 1914، ومنذ انطلاقتها عملت على تطوير سيارات تجمع بين الطابع الرياضي والهندسة الإيطالية، وقدمت عبر تاريخها طرازات متنوعة في فئات مختلفة.

وتأتي مازيراتي GT2 سترادالي ضمن السيارات الخارقة التي تستهدف تقديم أداء قريب من عالم السباقات ضمن سيارة مخصصة للاستخدام على الطرق.

مازيراتي GT2 سترادالي

محرك V6 مزدوج التيربو بقوة 640 حصانًا

تعتمد مازيراتي GT2 سترادالي على محرك بنزين V6 بسعة 3.0 لتر، مزود بشاحني توربينيين، ويولد قوة تبلغ 640 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 720 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 8 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الخلفية عبر نظام الدفع الخلفي RWD، وتبلغ سعة خزان الوقود 60 لترًا.

مازيراتي GT2 سترادالي

تسارع مازيراتي GT2 Stradale

تصل السرعة القصوى لمازيراتي GT2 سترادالي إلى 324 كم في الساعة، بينما تحتاج إلى 2.8 ثانية للانطلاق من السكون إلى 100 كم في الساعة.

مازيراتي GT2 سترادالي

هيكل وأبعاد مازيراتي GT2 Stradale

تنتمي مازيراتي GT2 سترادالي إلى فئة السيارات الخارقة الفاخرة، ويبلغ طولها 4,669 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,965 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,222 مم.

مازيراتي GT2 سترادالي

وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,700 مم، بينما يبلغ وزن السيارة دون ركاب 1,365 كجم، وتضم التجهيزات الخارجية لمازيراتي GT2 سترادالي مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية ومصابيح خلفية بنفس التقنية، بينما ترتكز السيارة على جنوط مصنوعة من الألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف.