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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مازيراتي Gran Turismo بمظهر عصري وأداء خارق .. صور

مازيراتي Gran Turismo
مازيراتي Gran Turismo
صبري طلبه

تعود بداية مازيراتي إلى عام 1914، عندما تأسست العلامة الإيطالية الشهيرة، لتبدأ منذ ذلك الحين مسيرة ارتبطت بتطوير السيارات الرياضية والأداء القوي.

وقدمت الشركة طوال تاريخها الممتد مجموعة من الطرازات التي أصبحت جزءًا من هويتها، وصولًا إلى Gran Turismo التي تمثل إحدى أبرز السيارات الرياضية لدى العلامة

مازيراتي Gran Turismo

مازيراتي Gran Turismo والأداء الفني

تأخذ مازيراتي Gran Turismo نهجًا مختلفًا في منظومة الحركة من خلال الاعتماد على الطاقة الكهربائية بالكامل، مع تجهيز السيارة بثلاثة محركات كهربائية تعمل بالتكامل مع ناقل حركة أوتوماتيكي من سرعة واحدة. 

مازيراتي Gran Turismo

كما تحصل السيارة على نظام دفع كلي AWD، وتنتج المنظومة الكهربائية في Gran Turismo قوة إجمالية تبلغ 761 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 1,350 نيوتن متر. 

مازيراتي Gran Turismo

بطارية ومدى مازيراتي Gran Turismo

تعتمد السيارة مازيراتي Gran Turismoعلى بطارية تبلغ سعتها 92.5 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 450 كيلومترًا.

تسارع السيارة مازيراتي Gran Turismo

تظهر القدرات الرياضية للسيارة بصورة أوضح عند الحديث عن السرعة القصوى، إذ تستطيع Gran Turismo الوصول إلى 325 كم في الساعة،  ولا تتوقف أرقام الأداء عند هذا الحد، إذ تحتاج السيارة إلى 2.7 ثانية فقط للانطلاق من الثبات إلى 100 كم في الساعة. 

مازيراتي Gran Turismo

مقصورة مازيراتي Gran Turismo

تعتمد Gran Turismo على فرش فاخر للمقاعد، مع إمكانية ضبط مقعد السائق والمقعد الأمامي كهربائيًا، ويحصل السائق على مقود متعدد الوظائف، بينما تأتي شاشة المعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

مازيراتي Gran Turismo

وتحصل المقصورة كذلك على نظام صوتي  Sonus Faber High- Premium  يتكون من 19 سماعة، كما تعتمد Gran Turismo على نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي مناطق التحكم.

مازيراتي Gran Turismo

مازيراتي Gran Turismo وأنظمة الأمان 

زودت مازيراتي Gran Turismo بمجموعة من تقنيات مساعدة السائق، من بينها نظام تثبيت السرعة المتكيف، إلى جانب نظام التحذير من التصادم الأمامي، كما تتضمن السيارة نظامًا لمتابعة مسار الطريق مع تحذير الخروج عن المسار ومساعد البقاء ضمنه، بالإضافة إلى نظام مراقبة المنطقة العمياء وكاميرا، مع باقة من تقنيات المكابح.

مازيراتي Gran Turismo مازيراتي Gran Turismo مواصفات مازيراتي Gran Turismo سيارة مازيراتي Gran Turismo

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