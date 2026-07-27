شاهد| مازيراتي جريكالي 2027 المحدثة.. الفئات والأسعار

أعلنت شركة مازيراتي عن طرازها الجديد مازيراتي جريكالي موديل 2027، وتنتمي جريكالي لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بورشه ماكان، وتجمع بين الأداء الرياضي والفخامة الداخلية .

مازيراتي جريكالي موديل 2027

محرك مازيراتي جريكالي موديل 2027

تستمد سيارة مازيراتي جريكالي موديل 2027 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 523 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 285 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مازيراتي جريكالي موديل 2027

مواصفات مازيراتي جريكالي موديل 2027

زودت سيارة مازيراتي جريكالي موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، تصميم أمامي وخلفي أكثر حدة، وبها عجلة قيادة منقحة، وبها محدد تروس جديد يعمل بالضغط على زر، وبها ساعة رقمية جديدة تعرض معلومات الأداء أو البوصلة، وبها غطاء لوحة القيادة من الجلد الصناعي المخيط، وبها مقاعد أمامية كهربائية مع ذاكرة.

مازيراتي جريكالي موديل 2027

سيارة مازيراتي جريكالي موديل 2027 بها، عجلات مقاس 20 بوصة، وبها نظام معلومات وترفيه بشاشة عالية الدقة ولوحة عدادات رقمية، وبها ساعة رقمية متعددة الوظائف تعرض بيانات الأداء، ونظام ملاحة مدمج، وأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكية

سعر مازيراتي جريكالي موديل 2027

مازيراتي جريكالي موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة مازيراتي جريكالي موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 299 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مازيراتي جريكالي موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 324 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة مازيراتي جريكالي موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 440 ألف ريال سعودي .