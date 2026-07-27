خبير: إنجازات الدولة المصرية بتنكد على جماعة الإخوان الإرهابية ويتجهون لنشر الشائعات

أكد ماهر فرغلي الخبير في شؤون الحركات الإرهابية، أن منصات جماعة الإخوان الإرهابية تواصل نشر الشائعات والاكاذيب عن جمهورية مصر العربية.

وقال ماهر فرغلي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، :" صفحات إخوانية إرهابية تركز على الهجوم على مصر في الآونة الأخيرة ".

وتابع ماهر فرغلي :" هزيمة التنظيم الإرهابي وانخفاض الروح المعنوية بين الأفراد الإخوانية يدفعهم في كل فترة إلى شن حملات ممنهجة ضد مصر ونشر الأكاذيب ".

وأكمل ماهر فرغلي :" هناك انقسامات وخلافات حادة بين قيادات جماعة الإخوان الإرهابية "، مضيفا:" الجماعة الإرهابية محاصرة في أوروبا وفي مناطق كثيرة في العالم ".

ولفت ماهر فرغلي :" الإنجازات التي تحقق داخل الدولة المصرية بتنكد على جماعة الإخوان الإرهابية وتتجه الجماعة الإرهابية لشن حملات تشويه وأكاذيب للتقليل من الإنجازات ".

