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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نتنياهو يحمل "معلومات حساسة" عن إيران لترامب.. سرية تحيط برحلته

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
شيماء جمال

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحمل خلال زيارته إلى واشنطن "معلومات حساسة" سيقدمها للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقا لما جاء عبر "العربية".

وقالت المصادر وفق ما نقلته "القناة 12" الإسرائيلية إن نتنياهو سيقدم لترامب "معلومات استخباراتية حديثة" بشأن تقدم إيران نحو امتلاك قنبلة نووية.

كما ذكرت المصادر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيُبدي معارضته للمطلب الأميركي لإسرائيل، بالانسحاب من لبنان وسوريا.

في المقابل، سيقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي طلبا للرئيس الأميركي، بالامتناع عن بيع مقاتلات "إف 35 لتركيا".

يأتي ذلك، فيما غادر نتنياهو اليوم الاثنين إلى واشنطن، حيث قال إنه سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في أول محادثات مباشرة بينهما منذ بداية صراعهما مع إيران.

وستكون هذه هي المرة الثامنة التي يلتقي فيها نتنياهو مع ترامب منذ عودة الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض، واللقاء الأول بينهما منذ فبراير شباط، أي قبيل شن إسرائيل والولايات المتحدة حملة جوية مشتركة على إيران.

وقال نتنياهو في بيان مصور عند مغادرته "في هذه الأوقات الصعبة، يتعين التصرف بحزم كبير وحكمة كبيرين.. سنناقش جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إيران. وبالطبع، فإن هدفنا هو حماية أمننا وكذلك توسيع دائرة السلام من حولنا".

واتسمت رحلة إلى واشنطن بتكتم غير مسبوق وسرية بشأن موعدها وذلك لأسباب أمنية، فيما لا يرافقه صحافيون على متن الطائرة وفق ما نقله موقع "واي نت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

فقد أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا بعد ساعة ونصف من الإقلاع، حيث نقل عن نتنياهو وصفه لتوقيت الزيارة بأنه يأتي في ظل "ظروف معقدة".

وفرض مكتب نتنياهو سرية تامة على تفاصيل الرحلة، إذ امتنع عن الإفصاح مسبقا عن موعد ومكان الإقلاع أو توقيت الهبوط المتوقع في الولايات المتحدة.

بالمقابل، أظهرت بيانات مواقع تتبع حركة الطيران أن الطائرة الرسمية أقلعت من قاعدة نيفاتيم الجوية بدلا من مطار بن غوريون الدولي الذي يستخدم عادة في مثل هذه الزيارات.

نتنياهو ترامب أمريكا اسرائيل واشنطن إيران

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