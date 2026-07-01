مازيراتي تقدم GT2 سترادالي الخارقة .. نسخة واحدة

كشفت مازيراتي عن نسخة خاصة وحصرية من طراز GT2 سترادالي، تم تطويرها لتكون سيارة واحدة فقط ضمن برنامج التخصيص الخاص بالعلامة الإيطالية.

وحملت هذه النسخة اسم Tribute to MC12، في إشارة مباشرة إلى سيارة السباقات الأسطورية MC12 GT1 التي ارتبط اسمها بالنجاحات التي حققتها مازيراتي في عالم المنافسات، ومن أبرزها الفوز في سباق 24 ساعة.

مازيراتي Tribute to MC12

وجاء تطوير هذه السيارة بناءً على طلب أحد جامعي سيارات مازيراتي في تايوان، لتصبح نموذجًا فريدًا يعكس العلاقة بين تاريخ العلامة في الحلبات وبين إمكانيات التخصيص التي توفرها مازيراتي الإيطالية.

تصميم مازيراتي Tribute to MC12

استلهمت GT2 سترادالي Tribute to MC12 تصميمها من سيارة مازيراتي MC12 GT1 الخاصة بفريق Vitaphone Racing، حيث عملت فرق التصميم والهندسة في مودينا بالتعاون مع قسم Maserati Fuoriserie على تنفيذ التفاصيل الخاصة بهذه النسخة.

مازيراتي Tribute to MC12

ويظهر الطابع الرياضي للسيارة من خلال المزيج اللوني المميز الذي يجمع بين الأزرق الفاتح القريب من اللون السماوي واللون الأسود، وهو تصميم مستوحى من ألوان سيارات السباقات التي شاركت بها مازيراتي.

مازيراتي Tribute to MC12

كما حصلت السيارة على مجموعة من اللمسات الخارجية الخاصة، من بينها الجنوط السوداء التي تتكامل مع ملاقط مكابح باللون الأصفر، بالإضافة إلى جناح خلفي رياضي يعزز المظهر الديناميكي للسيارة.

وتبرز اللمسات الصفراء في عدد من التفاصيل الخارجية، حيث تظهر في بعض الكتابات والشعارات، إلى جانب شعار مازيراتي، لتمنح السيارة شخصية بصرية مختلفة ترتبط بأجواء المنافسات الرياضية.

مازيراتي Tribute to MC12

محرك Tribute to MC12 بقوة 631 حصانًا

تعتمد النسخة الخاصة من مازيراتي GT2 سترادالي على منظومة ميكانيكية قوية ترتكز على محرك نيتونو V6 بسعة 3.0 لتر مزود بشاحني تيربو، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 631 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 720 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة ثنائي القابض مكون من 8 سرعات، يعمل على نقل القوة إلى العجلات الخلفية.