قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلغاريا تنتخب رئيساً وسط تقدم للرئيسة بالإنابة «إليانا يوتوفا»
متحدث التحالف: اعترضنا صاروخًا باليستيًا أُطلق باتجاه الرياض .. وإطلاق صفارات الإنذار
عادل عبدالرحمن: زيزو «مُقنع» .. وإمام عاشور سطّر تاريخًا مع الأهلي
موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة
أذكار الصباح كاملة ومكتوبة .. ردّدها الآن تعصمك من الشيطان وهمزاته
ألفا روميو ستلفيو 2026 تنطلق بقوة تتجاوز 500 حصان
التفاصيل الكاملة لمصرع 4 أشخاص وإصابة 60 آخرين في حادثي تصادم بالطريق الصحراوي بالمنيا .. صور
منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل
بعد مصرع شخصين وإصابة 35 آخرين.. ننشر الصور الأولى لحادث تصادم 3 سيارات بالصحراوي الشرقي بالمنيا
الدفاع المدني السعودي: سقوط شظايا اعتراض صاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه مكة والمدينة
ترامب وميلانيا يُدليان بصوتيهما مبكرًا في انتخابات الكونجرس .. والرئيس الأمريكي: نفوز في الحالتين
نجم الزمالك السابق: بدلاء بيراميدز أفضل من فرقة الأهلي الأساسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ألفا روميو ستلفيو 2026 تنطلق بقوة تتجاوز 500 حصان

ألفا روميو ستلفيو 2026
ألفا روميو ستلفيو 2026
صبري طلبه

ظهرت ألفا روميو ستلفيو للمرة الأولى عام 2016، لتدخل العلامة الإيطالية من خلالها إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع الاحتفاظ بتركيزها على الأداء والاستجابة أثناء القيادة. 

وتحمل السيارة اسمًا يرتبط بواحد من أشهر الممرات الجبلية في إيطاليا، وتواصل حضورها ضمن تشكيلة العلامة وصولًا إلى موديل 2026، الذي يجمع بين التصميم الرياضي والقدرات الفنية المرتفعة.

ألفا روميو ستلفيو 2026 

أبعاد ألفا روميو ستلفيو 2026 

تنتمي ألفا روميو ستلفيو إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ويبلغ طولها 4701 مم، وعرضها 1955 مم، وارتفاعها 1689 مم، فيما تصل قاعدة العجلات إلى 2818 مم. 

ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 1660 و1830 كجم، وتظهر ملامح التصميم الخارجي من خلال المصابيح الأمامية والخلفية العاملة بتقنية LED والتي تأتي بصورة حادة الشكل، كما ترتكز السيارة على عجلات ألمنيوم قياس 21 بوصة، وفتحة سقف بانورامية.

ألفا روميو ستلفيو 2026 

محرك ألفا روميو ستلفيو 

تعتمد ألفا روميو ستلفيو 2026 على محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 بسعة 2.9 لتر، مزود بشاحنين توربو، وينتج قوة تبلغ 510 أحصنة، مع عزم دوران يصل إلى 600 نيوتن متر. 

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام الدفع الكلي AWD، وتبلغ معدلات استهلاك الوقود نحو 12.5 كم لكل لتر.

تسارع ألفا روميو ستلفيو

تستطيع السيارة ألفا روميو ستلفيو المزودة بهذه المنظومة الوصول إلى سرعة 100 كم في الساعة انطلاقًا من وضع الثبات 0 خلال فترة زمنية مدتها 3.8 ثانية.

ألفا روميو ستلفيو 2026 

تجهيزات ألفا روميو ستلفيو

تضم المقصورة مقودًا مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف مع خاصية التدفئة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه بقياس 8.8 بوصة تدعم الاتصال عبر Bluetooth وApple CarPlay وAndroid Auto. وتتوفر شاشة عدادات بقياس 7 بوصات.

وتحتوي السيارة على نظام صوتي يضم 14 سماعة، ومكيف هواء أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق، وفتحات تهوية خلفية، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف، مع باقة من تقنيات الحماية منها الوسائد الهوائية وأنظمة المكابح، إلى جانب حساسات الركن والكاميرات الخارجية.

ألفا روميو ستلفيو ألفا روميو ستلفيو ألفا روميو ستلفيو 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

وزير التربية والتعليم

حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

طقس

أمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة في 5 أيام

العدادات الكودية

خفض أسعار الكهرباء 30% لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة

مدبولي

رسميًا.. الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لـ15 ألف جنيه.. موعد التطبيق والتفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

كواليس تصوير مسلسله «القناع

توكلنا على الله.. ياسر جلال يبدأ رحلة «القناع» ويستعد لمنافسة رمضان 2027 .. صور

Clay face

توم ريس هاريس ونعومي آكي في بطولة فيلم الرعب «Clayface»

فيلم موسكو كايرو

«موسكو كايرو» يجمع نجوم مصر وروسيا في دور العرض السينمائية 27 أكتوبر

بالصور

رفقة محمد فراج.. بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان لافت

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد