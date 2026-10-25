ألفا روميو ستلفيو 2026 تنطلق بقوة تتجاوز 500 حصان

ظهرت ألفا روميو ستلفيو للمرة الأولى عام 2016، لتدخل العلامة الإيطالية من خلالها إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع الاحتفاظ بتركيزها على الأداء والاستجابة أثناء القيادة.

وتحمل السيارة اسمًا يرتبط بواحد من أشهر الممرات الجبلية في إيطاليا، وتواصل حضورها ضمن تشكيلة العلامة وصولًا إلى موديل 2026، الذي يجمع بين التصميم الرياضي والقدرات الفنية المرتفعة.

ألفا روميو ستلفيو 2026

أبعاد ألفا روميو ستلفيو 2026

تنتمي ألفا روميو ستلفيو إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ويبلغ طولها 4701 مم، وعرضها 1955 مم، وارتفاعها 1689 مم، فيما تصل قاعدة العجلات إلى 2818 مم.

ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 1660 و1830 كجم، وتظهر ملامح التصميم الخارجي من خلال المصابيح الأمامية والخلفية العاملة بتقنية LED والتي تأتي بصورة حادة الشكل، كما ترتكز السيارة على عجلات ألمنيوم قياس 21 بوصة، وفتحة سقف بانورامية.

ألفا روميو ستلفيو 2026

محرك ألفا روميو ستلفيو

تعتمد ألفا روميو ستلفيو 2026 على محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 بسعة 2.9 لتر، مزود بشاحنين توربو، وينتج قوة تبلغ 510 أحصنة، مع عزم دوران يصل إلى 600 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام الدفع الكلي AWD، وتبلغ معدلات استهلاك الوقود نحو 12.5 كم لكل لتر.

تسارع ألفا روميو ستلفيو

تستطيع السيارة ألفا روميو ستلفيو المزودة بهذه المنظومة الوصول إلى سرعة 100 كم في الساعة انطلاقًا من وضع الثبات 0 خلال فترة زمنية مدتها 3.8 ثانية.

ألفا روميو ستلفيو 2026

تجهيزات ألفا روميو ستلفيو

تضم المقصورة مقودًا مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف مع خاصية التدفئة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه بقياس 8.8 بوصة تدعم الاتصال عبر Bluetooth وApple CarPlay وAndroid Auto. وتتوفر شاشة عدادات بقياس 7 بوصات.

وتحتوي السيارة على نظام صوتي يضم 14 سماعة، ومكيف هواء أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق، وفتحات تهوية خلفية، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف، مع باقة من تقنيات الحماية منها الوسائد الهوائية وأنظمة المكابح، إلى جانب حساسات الركن والكاميرات الخارجية.