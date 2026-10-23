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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد.. ألفا روميو جوليا رودستر بقوة 500 حصان

ألفا روميو جوليا رودستر كاستانيا ميلانو
ألفا روميو جوليا رودستر كاستانيا ميلانو
عزة عاطف

تواصل منصة «ألفا روميو جوليا كوادريفوليو» إثبات حضورها كواحدة من أفضل سيارات السيدان الرياضية عبر تاريخ صناعة المحركات، بفضل هندستها المتوازنة وتصميمها الخلفي الذي يستمد قوته من محرك مستوحى من تقنيات «فيراري». 

وفي هذا السياق، كشفت شركة التعديل وهندسة هياكل السيارات العريقة «كاستانيا ميلانو» عن تصميم تخيلي جريء يهدف إلى تحويل سيارة السيدان الفاخرة إلى طراز «رودستر» مكشوف ذي مقعدين، بانتظار توفر الدعم المالي اللازم لتحويل هذا الحلم الهندسي إلى واقع ملموس.

تفاصيل التعديل الهيكلي وخفة الوزن

يعتمد المشروع المبتكر على الأرضية الهندسية الخاصة بسيارة جوليا، إلا أن التصميم الخارجي يختلف كليًا عبر استبدال الألواح التقليدية بأخرى مصنوعة بالكامل من أيفاب الكربون لتقليص الوزن الإجمالي للسيارة إلى نحو 1,420 كيلوجرامًا. 

ويتميز التصميم بغطاء موتور منخفض وممتد يمنح السيارة نسب سيارات الجران توريزمو الكلاسيكية، إلى جانب إزاحة مقصورة القيادة نحو الخلف وتحسين رؤية الطريق عبر أعمدة أمامية دقيقة ومبتكرة. 

منظومة الحركة والأداء الفائق

تحت الغطاء الأمامي، تحتفظ السيارة بنبضها الأصلي المتمثل في محرك سداسي الأسطوانات (V6) سعة 2.9 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج، وهو ما يضمن توليد قوة تتجاوز 500 حصان وعزم دوران هائل يترجم الأداء الرياضي الشرس على الطريق. 

ورغم اكتمال التصاميم الرقمية وتحديد المواصفات الهندسية الدقيقة للسيارة المكشوفة، يبقى تنفيذ هذا النموذج الحصري رهينًا بوجود عميل ثري أو ممول يعتمد المشروع ويتحمل تكاليف بنائه كقطعة فريدة.

 ألفا روميو كوادريفوليو
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