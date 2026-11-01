إزاي تبقي شيك؟.. مفيدة شيحة تُصحّح أشهر مفاهيم اختيار الملابس

خصّصت الإعلامية مفيدة شيحة، مُقدمة برنامج «النهار بليل»، المذاع عبر قناة النهار لايف، مساء السبت، فقرة خاصة حملت اسم «إزاي تبقي شيك»، تناولت خلالها مجموعة من النصائح المهمة المتعلقة بالأناقة وتنسيق الملابس واختيار الألوان المناسبة.

مفيدة شيحة تكشف أسرار الأناقة.. هل هناك ألوان لا يجوز تنسيقها معًا؟

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة إن تنسيق الألوان من أهم العناصر التي تحدد مدى أناقة الإطلالة، مشيرة إلى أن هناك بعض الألوان التي لا تتناسب مع بعضها عند ارتدائها في إطلالة واحدة، وضربت مثالًا على ذلك باللونين الكحلي والأسود، مؤكدة أن الجمع بينهما ليس من الاختيارات الموفقة في بعض التنسيقات.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن هناك أشخاصًا قد لا ينتبهون إلى قواعد تنسيق الألوان، رغم أن اختيار الألوان المناسبة يلعب دورًا كبيرًا في إبراز جمال الملابس ومنح الإطلالة مظهرًا أنيقًا ومتناسقًا.

وتطرقت مفيدة شيحة إلى سؤال يشغل الكثيرين، وهو: هل توجد بالفعل ألوان لا يمكن ارتداؤها معًا؟ لتؤكد أن الإجابة نعم، موضحة أن هناك مجموعات لونية قد لا تحقق التناسق المطلوب، وأن معرفة كيفية اختيار الألوان وتنسيقها من أساسيات الأناقة.

كما تناولت بعض المعتقدات الشائعة بشأن اختيار الملابس وفقًا لطول القامة، مشيرة إلى أن هناك مقولة متداولة تنصح قصار القامة بالابتعاد عن الفساتين القصيرة، لكنها اعتبرت أن هذه النصيحة ليست قاعدة صحيحة، موضحة أن اختيار الملابس القصيرة قد يساعد قصيرات القامة على الظهور بمظهر أكثر طولًا.

وأكدت أن الأناقة لا ترتبط بمجرد اتباع القواعد المنتشرة بين الناس، وإنما تعتمد على معرفة طبيعة الجسم واختيار القطع المناسبة له، إلى جانب حسن تنسيق الألوان والتفاصيل التي تمنح كل شخص إطلالة مميزة.