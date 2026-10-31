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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم بيك اب.. ماذا تقدم نيسان نافارا برو الجديدة ؟

نيسان نافارا برو
نيسان نافارا برو
صبري طلبه

تقدم نيسان اليابانية نافارا برو الجديدة عالميًا ضمن فئة شاحنات البيك أب، مع مجموعة من التحديثات التي تستهدف قدرات الاستخدام على الطرق المختلفة، وتجمع السيارة بين الهيكل ذي التصميم القوي والتجهيزات التكنولوجية الحديثة، إلى جانب خيارات متعددة للمحركات وأنظمة الحركة.

محرك نيسان نافارا برو 

تتوفر نيسان نافارا برو عالميًا بمنظومتين للقوة، الأولى محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر، يولد 244 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

نيسان نافارا برو 

أما النسخة الثانية فتعتمد على محرك ديزل تيربو سعة 2.3 لتر، بقوة 141 حصاناً وعزم دوران 400 نيوتن متر، مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو أوتوماتيكي من 8 سرعات.

نيسان نافارا برو وقدرات الأداء والسحب 

تأتي نافارا برو بخلوص أرضي يبلغ 235 ملم، مع إمكانية خوض المياه حتى عمق 800 ملم، وتصل زاوية الاقتراب إلى 31 درجة، بينما تبلغ زاوية المغادرة 26 درجة، بما يساعد على تجاوز العوائق والمنحدرات، بينما تصل قدرة سحب المقطورات المزودة بمكابح إلى 3,300 كجم، كما توفر السيارة نظام تثبيت سرعة مخصصاً للطرق الوعرة.

نيسان نافارا برو 

تصميم نيسان نافارا برو 

تعتمد السيارة نيسان نافارا برو على تصميم بيك أب يجمع بين الخطوط الحادة والواجهة الأمامية البارزة، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، ومرايا جانبية مزودة بإشارات ضوئية.

كما تتضمن التجهيزات عتبات جانبية تسهل الصعود والنزول، وقضباناً ثنائية على جانبي السقف، بالإضافة إلى جنوط رياضية كبيرة الحجم، ويبلغ طول نيسان نافارا برو 5,527 ملم، فيما تصل قاعدة العجلات إلى 3,300 ملم.

نيسان نافارا برو 

أسعار نيسان نافارا برو الجديدة في الأسواق العالمية

تبدأ الأسعار المعلنة لنيسان نافارا برو من 23,800 دولار لنسخة الديزل، بينما يبدأ سعر إصدار البنزين من 25,900 دولار.

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