كل ما تريد معرفته عن لامبورجيني أوروس 2026 الرياضية

تحتل لامبورجيني مكانة بارزة وسط كبار صناعة السيارات الرياضية، بفضل طرازاتها التي تجمع بين التصميم الإيطالي والأداء القوي والتقنيات المتطورة.

وتأتي أوروس 2026 ضمن أبرز السيارات التي تقدمها العلامة الإيطالية، حيث تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مع تمتعها بحزمة عالية الأداء من التجهيزات.

لامبورجيني أوروس 2026

منظومة هجينة بقوة إجمالية تصل إلى 789 حصاناً

تعتمد لامبورجيني أوروس 2026 على منظومة حركة تجمع بين محرك بنزين V8 بسعة 4.0 لتر ومحرك كهربائي، إذ يولد محرك الاحتراق الداخلي قوة تبلغ 611 حصاناً، مع عزم دوران يصل إلى 800 نيوتن متر.

وينتج المحرك الكهربائي قوة تبلغ 189 حصاناً، وعزم دوران قدره 483 نيوتن متر، لتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 789 حصاناً، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4WD.

لامبورجيني أوروس 2026

تسارع من الثبات إلى 100 كم في 3.4 ثانية

تظهر قدرات أوروس 2026 بوضوح عند الحديث عن أرقام الأداء، إذ تستطيع السيارة التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.4 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 312 كيلومتراً في الساعة.

أبعاد لامبورجيني أوروس 2026

تأتي لامبورجيني أوروس 2026 بهيكل كبير يتناسب مع فئتها، إذ يبلغ طول السيارة 5,123 مم، ويصل عرضها إلى 2,022 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,638 مم، كما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,003 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2,505 كيلوجرامات.

لامبورجيني أوروس 2026

تجيهزات لامبورجيني أوروس 2026

تحصل المقصورة الداخلية في أوروس 2026 على مجموعة من التجهيزات، إذ تأتي المقاعد الأمامية بإمكانية التعديل الكهربائي، مع وظائف التدفئة والتبريد والتدليك، كما تضم السيارة مقوداً مكسواً بالجلد ومتعدد الوظائف، مع خاصية التدفئة لتعزيز الراحة أثناء القيادة.

وتدعم منظومة المعلومات والترفيه الاتصال بنظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بما يتيح ربط الهواتف الذكية واستخدام التطبيقات والوظائف المتوافقة معها، وتأتي السيارة كذلك بمكيف هواء أوتوماتيكي، مع إضاءة داخلية.

لامبورجيني أوروس 2026

أنظمة مساعدة السائق والسلامة في أوروس 2026

تضم لامبورجيني أوروس 2026 مجموعة من الأنظمة الإلكترونية المخصصة لتعزيز الثبات والتحكم، من بينها المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح EBD، ونظام التحكم في الجر، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني.

كما تتوفر السيارة بنظام تثبيت سرعة متكيف يساعد على ضبط السرعة والمحافظة على مسافة مناسبة مع المركبات الأخرى، إضافة إلى تقنيات قراءة مسار الطريق التي تشمل التحذير من مغادرة المسار ومساعد البقاء داخله، وتدعم السيارة بكاميرات للرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة، ومنظومة الوسائد الهوائية.