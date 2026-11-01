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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

اليوم العالمي للنباتيين.. ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول اللحوم؟

النظام النباتي
النظام النباتي
قسم المرأة

يوافق اليوم ١ نوفمبر اليوم العالمي للنباتيين حيث يتبع أصحاب النظام النباتي قواعد خاصة وصارمة ، حيث أنهم يمتنعون عن تناول اللحوم والدواجن والأسماك ، وفي هذا الصدد كشف موقع هيلث عما يحدث في الجسم في حال اتباع هذا النظام

تحسين صحة القلب

يساعد الاعتماد على الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة والبقوليات  فقط في تقليل الدهون المشبعة، وقد يساهم في خفض الكوليسترول الضار وضغط الدم ايضًا .

تحسين عملية الهضم

توفر الأطعمة النباتية كميات جيدة من الألياف التي تدعم حركة الأمعاء، وتساعد في الوقاية من الإمساك وتعزز صحة البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

التخلص من الوزن الزائد

قد يساعد النظام النباتي المتوازن  على تقليل السعرات الحرارية بالجسم ، خاصة عند استبدال الأطعمة عالية الدهون بأطعمة غنية بالألياف وأكثر إشباعًا مما يساعد من يتبعه على انقاص وزنه بشكل سريع .

تنظيم مستويات السكر في الدم

يساهم تناول الحبوب الكاملة والبقوليات والخضراوات في تحسين حساسية الجسم للإنسولين، وتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، بشرط اتباع نظام غذائي متوازن.

 نقص بعض العناصر الغذائية

ولكن قد يؤدي عدم التخطيط الجيد للنظام النباتي إلى نقص فيتامين B12 والحديد والزنك والكالسيوم وأوميجا 3 والعديد من المعادن الهامة لذلك يفضل تنويع مصادر الغذاء والاهتمام بالأطعمة المدعمة والمكملات عند الحاجة.

النباتيين النظام النباتي اليوم العالمي للنباتيين نظام صحي اللحوم الدواجن للنباتيين

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