أكوام القمامة وانقطاعات الكهرباء.. تصاعد الغضب بسبب تدهور البنية التحتية في جوهانسبرج.. صور

قبل أسبوع واحد من الانتخابات المحلية في جنوب أفريقيا، امتلأت أرصفة وطرقات "ألكسندرا" -إحدى مناطق جوهانسبرج- بأكوام من القمامة التي بدأت تتعفن تحت تأثير الحرارة.

انهيار البنية التحتية في جوهانسبرج

وعند نهر "جوكسكي" (Jukskei)، الذي اختنقت ضفافه بالأنقاض والنفايات، كانت مياه بنية ذات رائحة كريهة تتدفق من إحدى قنوات التصريف.

يقول سيمادي مانغاني، المدير التنفيذي لمنظمة "محاربو مياه ألكسندرا" (Alexandra Water Warriors) -وهي منظمة بيئية غير حكومية تنظم حملات لتنظيف النهر وزراعة الأشجار على ضفافه-: "نحن نواجه تحديات كثيرة للغاية؛ فإذا لم تكن المشكلة في الكهرباء، فهي في المياه، وإذا لم تكن في المياه، فهي في النفايات".

ويقر مانغاني بصعوبة توفير الخدمات العامة في مدينة نما عدد سكانها بنسبة 10% ليصل إلى 4.8 مليون نسمة بين تعدادي عامي 2011 و2022، ويضيف: "أنا أتفهم أسباب هذا الفشل، لكن كان ينبغي علينا اتخاذ تدابير للحد من ذلك؛ فقد كنا نعلم أن هذا سيحدث"، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي الرابع من نوفمبر، سيتوجه ما يصل إلى 29 مليون ناخب في جنوب أفريقيا إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات المحلية، وسط حالة من الاستياء العميق بسبب انقطاعات المياه والكهرباء والحفر التي تنتشر في طرقات البلديات البالغ عددها 257 بلدية في البلاد.

وقد بلغت حدة هذه المشكلات درجة دفعت الرئيس سيريل رامافوزا للاعتراف قائلاً: "إن عدداً كبيراً جداً من بلدياتنا يفشل في تلبية احتياجات وتوقعات الناس الذين وُجدت هذه البلديات لخدمتهم".

وفي السنة المالية الماضية (2024-2025)، حصلت 39 حكومة محلية فقط -أي ما يعادل 15% من الإجمالي- على تقرير تدقيق "نظيف" من المراجع العام في البلاد.

ووفقاً لتقرير صادر عن مكتب الميزانية البرلماني، فإن ثلثي هذه البلديات تعاني من "ضائقة مالية"، لا تبدو المشكلات أكثر إلحاحاً في أي مكان آخر كما هي الحال في جوهانسبرج، أكبر مدن جنوب أفريقيا وعاصمتها التجارية.

فقد خضعت المدينة لحكم سلسلة من الائتلافات غير المستقرة، وشهدت تعاقب 10 رؤساء بلدية خلال العقد الماضي وقد أقرت السلطات بوجود عجز متراكم في الإنفاق على البنية التحتية بقيمة 220 مليار راند (9.9 مليار جنيه إسترليني).

وتشير التقديرات إلى أن ربع كمية المياه التي تشتريها هيئة المياه البلدية في جوهانسبرج (Johannesburg Water) تضيع بسبب التسربات.

وفي اجتماع عام عُقد في "رابي ريدج" (Rabie Ridge) -وهي منطقة سكنية تقع في شمال شرق المدينة- وجّه نحو 400 شخص انتقادات لاذعة لرئيس البلدية الحالي، دادا موريرو، ومسؤولين تنفيذيين من شركة "سيتي باور" (City Power) المسؤولة عن الكهرباء في المدينة.

وذكرت إحدى الحاضرات أنها تعيش بلا كهرباء منذ ستة أشهر، بينما قالت أخرى إن والدتها اضطرت للاقتراض من جهات غير رسمية (مرابين) بعد أن تلقت فواتير كهرباء بلغت 6000 راند شهرياً، في حين لا يتجاوز معاشها التقاعدي 2000 راند.

وقال أحد الرجال: "إذا كانت هناك مؤسسة تعاني من خلل وظيفي، فهي هذه المؤسسة... إنها فاشلة تماماً"، وهو تصريح قوبل بهتافات صاخبة من الحضور.

وحتى بعض الضواحي الشمالية الميسورة تعاني من انقطاع إمدادات المياه عبر الأنابيب لأسابيع متواصلة، فبعد انقطاع استمر شهراً كاملاً قبل نحو ستة أشهر، أصبح سكان أجزاء من منطقتي "ميلفيل" (Melville) و"ويستدين" (Westdene) عاجزين عن معرفة متى ستعود المياه، وذلك منذ شهر سبتمبر الماضي.

تقول كيت سبيلر، وهي مستشارة إدارية شبه متقاعدة: "الكلمة التي تصف الوضع بدقة هي ’اليأس‘؛ إذ لا توجد مياه على الإطلاق تقريباً. خلال النهار، قد تتقاطر المياه بشكل شحيح جداً، وأحياناً في منتصف الليل يتمكن زوجي من ملء بضع زجاجات سعة خمسة لترات، ثم تنقطع المياه مجدداً".

وتضطر سبيلر وزوجها للذهاب بسيارتهما -في رحلة تستغرق 10 دقائق تقريباً وبشكل يومي- إلى مسجد يضم بئراً ارتوازية، لملء نحو اثنتي عشرة زجاجة سعة خمسة لترات، يستخدمانها للاستحمام بطريقة بدائية.

وتضيف قائلة: "إنه وضع يعيق الحياة تماماً؛ فأنت تعيش في حالة تخطيط دائم، وتفكر باستمرار: ’علينا الحصول على المياه، يجب أن نضع خطة لذلك‘".

قال موريرو في مقابلة أُجريت معه عقب اجتماع في منطقة "رابي ريدج": "بشكل عام، توفر جوهانسبرج الخدمات الضرورية لمجتمعاتنا، ونحن نركز حالياً على المناطق المعزولة التي تفتقر إلى هذه الخدمات".

وأقرّ بأن أجزاءً من وسط المدينة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي بسبب "انهيار" إحدى المحطات الفرعية، لكنه أرجع السبب إلى "أعمال التخريب" والمجرمين.

وأضاف: "نحاول، بالتعاون مع إدارة شرطة جوهانسبرج الحضرية (JPMD)، التصدي لهذه الممارسات، لكن هناك أيضاً عصابات منظمة تلحق الضرر ببنيتنا التحتية".

في المقابل، يشير خبراء إلى أن العديد من السياسيين والمسؤولين في المدينة متورطون هم أنفسهم في الفساد.

وجاء في تقرير صدر في أكتوبر عن "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية" ما يلي: "لقد أدى فشل الحوكمة في مدينة جوهانسبرج إلى نشوء منظومة إجرامية متكاملة".

يقول رشيد سيدات، وهو مسؤول سابق في المدينة والمدير التنفيذي لـ "مرصد منطقة غوتنغ الحضرية" (Gauteng City-Region Observatory) -وهي منظمة بحثية-: "يمكن للأشخاص المسؤولين عن نظام سلاسل التوريد الحصول على رشىً بسهولة".

ويضيف: "بالطبع، يتخذ الفساد أشكالاً متعددة؛ بدءاً من شرطي في المدينة يقبل رشوة بقيمة 200 راند، وصولاً إلى صفقات ومناقصات تصل قيمتها إلى 200 مليون راند، إن الفساد متجذر في النظام بأكمله، بل وأصبح أمراً مقبولاً".

وقد أطلق "التحالف الديمقراطي" (Democratic Alliance) -ثاني أكبر حزب سياسي في جنوب أفريقيا- حملة قوية في جوهانسبرج، بقيادة هيلين زيلي، العمدة السابقة لمدينة كيب تاون والبالغة من العمر 75 عاماً.

وتهدف الحملة إلى الإطاحة بـ "حزب المؤتمر الوطني الأفريقي" (ANC) وشركائه في الائتلاف، وهم حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" (EFF) ذو التوجهات اليسارية المتطرفة، و"التحالف الوطني" (Patriotic Alliance) ذو النزعة الشعبوية.

وكانت زيلي، وهي من أصول بيضاء، قد أثارت جدلاً في السابق -لا سيما في أوساط الناخبين السود- بعد تغريدات نشرتها عام 2017 زعمت فيها أن الاستعمار لم يكن سلبياً بالكامل.

ومع ذلك، ساعدت بعض الأنشطة الاستعراضية التي جذبت الانتباه إلى مشاكل البنية التحتية في جوهانسبرج -مثل ظهور زيلي وهي ترتدي معدات الغوص داخل حفرة ضخمة مليئة بمياه الأمطار- في تقدم "التحالف الديمقراطي" على "حزب المؤتمر الوطني الأفريقي" في استطلاعات الرأي (علماً بأن الناخبين يصوتون للأحزاب ولأعضاء المجالس المحلية، الذين يقومون بدورهم بانتخاب العمدة).

وأظهرت استطلاعات الرأي في شهر أكتوبر حصول "التحالف الديمقراطي" على نسبة تتراوح بين 29% و36%، مقابل 22% إلى 27% لـ "حزب المؤتمر الوطني الأفريقي"، الذي يواجه صراعات داخلية ويطرح ثلاثة مرشحين محتملين لمنصب العمدة. ومع ذلك، يرى محللون أن هذه النسبة قد لا تكون كافية لتمكين زيلي من تشكيل ائتلاف حاكم.

وتقول زيياندا ستورمان، من شركة الاستشارات "أفريكا براكتيس" (Africa Practice): "لفهم ما يحدث في جوهانسبرج، لا بد من توسيع نطاق الرؤية قليلاً للنظر في مقاطعة جوتنغ بأكملها"، وعلى مدى العقد الماضي، ولا سيما منذ عام 2021، ظهرت علاقة عمل واضحة للغاية بين حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC)، وحزب المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية (EFF)، وحزب "أكشن إس إيه" (ActionSA) في البلديات الثلاث "جوهانسبرج، وتشواني، وإيكوروليني".

فبمجرد التوصل إلى اتفاقات مبدئية بشأن الائتلاف، نجد أن حزب "المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية" (EFF) يدعم رؤساء بلديات من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) وحزب "أكشن إس إيه" (ActionSA) في المدن الثلاث، حيث جرت مفاوضات تأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف الثلاثة جميعاً.

ويرى ستورمان أن تشكيل ائتلاف مماثل لما شهدناه مؤخراً قد يؤدي إلى خمس سنوات أخرى من التراجع في جوهانسبرج، مشيراً إلى أن «الأمر كان أشبه بصفقات تبادل المصالح السياسية، أكثر منه سعياً حقيقياً لتحقيق ما يصب في مصلحة المدينة».