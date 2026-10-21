ميرز يدعو ترامب إلى ضمان مشاركة جنوب أفريقيا في قمة مجموعة العشرين

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرز، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً إلى دعوة جنوب أفريقيا، العضو في مجموعة العشرين، للمشاركة في القمة المقبلة للمجموعة، التي تستضيفها الولايات المتحدة في مدينة ميامي في ديسمبر المقبل.

وقال ميرز، خلال قمة «الحوار العالمي للأعمال» في برلين، إن «كل من يتحدث عن مستقبل الاقتصاد العالمي يجب أن يشمل جميع الشركاء المهمين. وبالطبع، فإن أفريقيا مكانها على طاولة الحوار».

وأضاف: «الاتحاد الأفريقي عضو في مجموعة العشرين، وكذلك جنوب أفريقيا. ولهذا السبب أصر بشدة على ضرورة تمثيل جنوب أفريقيا في قمة مجموعة العشرين».

وكان ميرز قد وجه دعوة مماثلة العام الماضي، عندما أصر ترامب بغضب على عدم دعوة جنوب أفريقيا إلى القمة السنوية لمجموعة العشرين، التي تضم أكبر 20 اقتصاداً صناعياً وناشئاً في العالم.

وبعيداً عن دعوته إلى إشراك جنوب أفريقيا، قال ميرز إنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة حاملاً ما وصفه بـ«أجندة ميامي للنمو»، التي تهدف إلى تقليص البيروقراطية، ودفع الإصلاحات الهيكلية، وتيسير الاستثمار.

وقال إن هذه الإجراءات «تمثل متطلبات أساسية لتحقيق نمو اقتصادي جديد وازدهار، ليس في ألمانيا فحسب، بل على مستوى العالم»