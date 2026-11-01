تفاصيل حديث وزير الرياضة مع أبو ريدة بشأن محمد صلاح

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل الحوار الذي جمع جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الأسبوع الماضي، والذي شهد مناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها موقف محمد صلاح من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل.

وقال الشاذلي في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "كان هناك حوار بين جوهر نبيل وهاني أبو ريدة الأسبوع الماضي، وتم التطرق خلاله إلى أكثر من ملف، من بينها معسكر منتخب مصر، والوزير أكد على أهمية تواجد محمد صلاح خلال المعسكر".

وتابع: "محمد صلاح لا يمثل منتخب مصر باعتباره أحد اللاعبين فقط، لكنه رمز وقائد وسفير للمنتخب، وننتظر منه دورًا داخل الملعب وخارجه وحتى على مقاعد البدلاء، فقيمته تتجاوز مجرد المشاركة في المباريات".

وعن زيارة أبو ريدة لـ تركيا.. قال: "زيارة هاني أبو ريدة لتركيا مهمة، وهناك حرص كبير على تواجد محمد صلاح في معسكر منتخب مصر، والاستفادة من قيمته وخبراته في دعم المنتخب خلال المرحلة المقبلة".

وفي سياق متصل، استقبل إبراهيم حجي عثمان أوجلو، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم السبت، هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير أوجه التعاون المشترك بين الاتحادين المصري والتركي.

وتناول اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الكروية، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتطوير برامج إعداد المنتخبات الوطنية، إلى جانب التعاون، في مجالات التحكيم وتطوير المواهب والبنية المؤسسية لكرة القدم.

وشهد اللقاء الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون مشترك بين الاتحادين المصري والتركي، يتضمن تبادل إقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية للشباب والناشئين، ومنتخبات كرة القدم النسائية، إلى جانب تبادل الخبرات وتنظيم برامج مشتركة لتطوير منظومة التحكيم، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين.