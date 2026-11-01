طرابزون سبور ضد غازي عنتاب.. محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق وأصحاب الأرض يطاردون صدارة الدوري التركي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم مساء اليوم الأحد إلى ملعب بابارا بارك الذي يحتضن مواجهة طرابزون سبور أمام نظيره غازي عنتاب ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري التركي الممتاز «ترينديول سوبر ليج» لموسم 2026-2027 في مباراة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى مواصلة سلسلة انتصاراتهم والاقتراب أكثر من صدارة جدول الترتيب.

وتحظى مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب بأهمية كبيرة للفريقين في ظل اختلاف أهدافهما خلال الموسم الحالي إذ يتطلع طرابزون إلى استثمار نتائجه الإيجابية ومواصلة الضغط على فرق المقدمة بينما يبحث غازي عنتاب عن الخروج من دوامة النتائج السلبية وحصد نقاط تساعده على تحسين موقعه في جدول المسابقة.

موعد مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب في الدوري التركي

يستضيف طرابزون سبور نظيره غازي عنتاب مساء اليوم الأحد على ملعب بابارا بارك بمدينة طرابزون ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة .

وتكتسب المباراة أهمية خاصة لطرابزون سبور الذي يدخل اللقاء مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور إلى جانب الحالة الفنية الجيدة التي يعيشها خلال الفترة الأخيرة بعدما نجح في تحقيق مجموعة من النتائج المميزة أمام عدد من أبرز منافسيه.

طرابزون سبور يبحث عن انتصار جديد لمواصلة مطاردة الصدارة

يدخل طرابزون سبور المواجهة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 19 نقطة جمعها من 9 مباريات بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلًا واحدًا مقابل هزيمتين.

وقدم الفريق مستويات هجومية ودفاعية مميزة خلال الجولات الماضية بعدما سجل لاعبوه 22 هدفًا بينما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط ليصل فارق الأهداف إلى 14 هدفًا وهو ما يعكس التوازن الذي يعيشه الفريق على المستويين الدفاعي والهجومي.

ويأمل طرابزون سبور في مواصلة عروضه القوية خلال مواجهة غازي عنتاب خاصة أن الفوز سيمنحه دفعة مهمة في سباق المنافسة على المراكز الأولى ويعزز فرصه في الاقتراب من قمة الترتيب.

محمد صلاح ورقة طرابزون سبور الهجومية أمام غازي عنتاب

يعول الجهاز الفني لطرابزون سبور على قوته الهجومية التي ظهرت بصورة واضحة خلال المباريات الأخيرة من أجل حسم مواجهة غازي عنتاب ومواصلة حصد النقاط الثلاث.

ويبرز اسم النجم المصري محمد صلاح ضمن العناصر التي تسلط عليها الأضواء في صفوف الفريق في ظل ما تشير إليه المعطيات الواردة بشأن تألقه خلال الموسم الحالي ومساهماته في تسجيل الأهداف وصناعتها.

ويمثل الأداء الهجومي أحد أبرز أسلحة طرابزون سبور خلال الموسم الجاري بعدما نجح الفريق في تسجيل 22 هدفًا خلال أول 9 مباريات وهو ما يعكس تنوع الحلول الهجومية وقدرته على الوصول إلى مرمى المنافسين بأكثر من طريقة.

غازي عنتاب يبحث عن مفاجأة أمام طرابزون سبور

على الجانب الآخر يخوض غازي عنتاب المواجهة وسط ظروف صعبة بعدما تراجع إلى المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 8 نقاط فقط جمعها من 9 مباريات بواقع انتصارين وتعادلين مقابل 5 هزائم.

ويعاني الفريق من تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة وهو ما وضعه في موقف لا يحسد عليه بجدول الترتيب خاصة مع صعوبة تحقيق الانتصارات خارج ملعبه أمام الفرق التي تنافس في المراكز المتقدمة.

كما يعاني غازي عنتاب من بعض المشكلات الدفاعية بعدما استقبل عددًا من الأهداف خلال مبارياته الأخيرة في الوقت الذي لم ينجح فيه خطه الهجومي في تقديم الفاعلية المطلوبة بصورة منتظمة.