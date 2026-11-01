موعد مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب اليوم في الدوري التركي .. والقناة الناقلة

يستعد فريق طرابزون سبور، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري التركي، عندما يلتقي مع نظيره غازي عنتاب، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الموسم الحالي 2026/27.

ويستضيف ملعب «بابارا بارك» المواجهة المرتقبة بين طرابزون سبور وغازي عنتاب، في إطار مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري التركي، وسط طموحات كبيرة من أصحاب الأرض لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

ويدخل طرابزون سبور المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 19 نقطة، بعد ما قدّم مستويات مميزة خلال الجولات الماضية، بينما يُعاني فريق غازي عنتاب من تراجع نتائجه، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

ويأمل طرابزون سبور في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تجاوز عقبة غازي عنتاب، ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة المدير الفني توماس ريس، خاصة في ظل التألق اللافت للنجم المصري محمد صلاح، الذي يمثل أحد أبرز العناصر الهجومية للفريق هذا الموسم.

محمد صلاح يتصدّر المشهد أمام غازي عنتاب

ويقدّم محمد صلاح مستويات مميزة بقميص طرابزون سبور خلال الموسم الحالي، بعد ما نجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 5 تمريرات حاسمة في مختلف البطولات، ليواصل تأكيد تأثيره الكبير مع الفريق التركي.

وعلى مستوى منافسات الدوري التركي فقط، أحرز النجم المصري 8 أهداف، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي المسابقة، ويطمح إلى مواصلة هز الشباك خلال مواجهة غازي عنتاب، ومساعدة فريقه على حصد انتصار جديد.

موعد مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب اليوم

تنطلق مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب

تُنقل مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي، عبر قناة beIN SPORTS 1