سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية.. تحديث السبت 31 أكتوبر

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، وفق أحدث الأسعار المعلنة في البنوك المصرية، وسجل الدرهم في بنك مصر نحو 15.23 جنيه للشراء و15.27 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في البنك المركزي المصري 15.24 جنيه للشراء و15.28 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار العملة الإماراتية بين البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الشراء والبيع، إذ سجل بنك أبوظبي الإسلامي 15.27 جنيه للشراء و15.30 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدرهم في بنك الكويت الوطني 15.09 جنيه للشراء و15.42 جنيه للبيع.

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ويتابع المتعاملون أسعار الدرهم الإماراتي بصورة مستمرة، سواء لأغراض التحويلات المالية أو التعاملات المصرفية، لذلك نستعرض في التقرير الآتي أسعار العملة الإماراتية في عدد من البنوك المصرية، مع توضيح سعر الشراء وسعر البيع لدى كل بنك وفق البيانات الواردة.

كم سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 31 أكتوبر 2026؟

سجل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، مع اختلاف مستويات الأسعار المعلنة من بنك إلى آخر، بحسب بيانات الشراء والبيع.

ويُقصد بسعر الشراء القيمة التي يحددها البنك لشراء الدرهم من العميل مقابل الجنيه المصري، بينما يشير سعر البيع إلى المبلغ الذي يدفعه العميل للحصول على الدرهم من البنك، ولذلك تظهر فروق بين الأسعار المعلنة في المؤسسات المصرفية المختلفة.

وجاءت أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية وفق آخر تحديث وارد في البيانات على النحو الآتي، مع عرض السعرين بصورة منفصلة لتسهيل المقارنة بين البنوك.

ما سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري؟

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 15.24 جنيه للشراء، و15.28 جنيه للبيع، وفق الأسعار الواردة لتعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026.

ويأتي سعر البنك المركزي ضمن الأسعار التي يتابعها المهتمون بحركة العملة الإماراتية مقابل الجنيه، إلى جانب أسعار البنوك التجارية، إذ تتيح متابعة هذه البيانات التعرف على مستويات الشراء والبيع المعلنة في السوق المصرفية.

كم سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي الإسلامي؟

وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي الإسلامي إلى 15.27 جنيه للشراء، و15.30 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026.

وتوضح هذه الأسعار مستوى العملة الإماراتية لدى البنك وفق بيانات الشراء والبيع الواردة، إذ يختلف السعران بحسب طبيعة العملية المصرفية التي يجريها العميل، سواء كان يرغب في بيع الدرهم للبنك أو شرائه منه.

ما سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي التجاري؟

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي التجاري 15.15 جنيه للشراء، و15.28 جنيه للبيع، وفق آخر الأسعار الواردة في بيانات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026.

ويأتي عرض سعري الشراء والبيع بصورة منفصلة ضمن متابعة أسعار العملة الإماراتية في البنوك المصرية، بما يساعد الراغبين في إجراء معاملات بالدرهم على معرفة الأسعار المعلنة لدى البنك.

كم سجل الدرهم الإماراتي في المصرف العربي؟

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي 15.23 جنيه للشراء، و15.27 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026.

وتأتي هذه الأسعار ضمن مستويات العملة الإماراتية المعلنة في البنوك التي شملتها البيانات، مع ضرورة الانتباه إلى أن سعر الشراء يختلف عن سعر البيع، وأن المقارنة بينهما تتيح معرفة القيمة المعلنة لكل نوع من العمليات المصرفية.

ما سعر الدرهم الإماراتي في بنك نكست؟

وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك نكست إلى 15.23 جنيه للشراء، و15.27 جنيه للبيع، وفق الأسعار الواردة لتعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026.

ويُظهر السعر المعلن في بنك نكست قيمة متطابقة مع الأسعار الواردة لكل من المصرف العربي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB، سواء بالنسبة إلى الشراء أو البيع.

كم يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك HSBC؟

سجل الدرهم الإماراتي في بنك HSBC نحو 15.24 جنيه للشراء، و15.27 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026.

ويأتي سعر الشراء في البنك عند المستوى الوارد نفسه لدى البنك المركزي المصري، بينما يبلغ سعر البيع 15.27 جنيه، وفق البيانات المتاحة ضمن أسعار العملة الإماراتية في البنوك المصرية.

ما سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري؟

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 15.23 جنيه للشراء، و15.27 جنيه للبيع، بحسب الأسعار الواردة لتعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026.

ويعد البنك الأهلي المصري من البنوك التي يتابع العملاء أسعار العملات المعلنة لديها، ولذلك يمثل سعر الدرهم الإماراتي لديه أحد المستويات المهمة عند مقارنة أسعار الشراء والبيع بين البنوك المختلفة.

كم سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر؟

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 15.23 جنيه للشراء، و15.27 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه الوارد في بداية بيانات التعاملات الخاصة بالعملة الإماراتية اليوم السبت 31 أكتوبر 2026.

ويأتي سعر بنك مصر متطابقًا مع الأسعار المسجلة في البنك الأهلي المصري والمصرف العربي وبنك نكست والبنك التجاري الدولي CIB، وفق البيانات الواردة في التقرير، سواء لسعر شراء الدرهم أو سعر بيعه.

ما سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي CIB؟

وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي CIB إلى 15.23 جنيه للشراء، و15.27 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026.

وتتطابق هذه الأسعار مع السعر المعلن في بنك مصر والبنك الأهلي المصري والمصرف العربي وبنك نكست، وهو ما يوضح تقارب أسعار الشراء والبيع لدى هذه البنوك وفق البيانات الواردة.

كم سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية؟

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 15.20 جنيه للشراء، و15.26 جنيه للبيع، وفق الأسعار المعلنة في البيانات الخاصة بتعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026.

وتختلف هذه الأسعار عن مستويات الشراء والبيع المسجلة في عدد من البنوك الأخرى، إذ بلغ سعر الشراء 15.20 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 15.26 جنيه.

ما سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني؟

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني 15.09 جنيه للشراء، و15.42 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة لتعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026.

وتوضح الأسعار المعلنة في البنك وجود اختلاف بين سعري الشراء والبيع، إذ بلغ الأول 15.09 جنيه، فيما سجل الثاني 15.42 جنيه، وهي القيم الواردة ضمن قائمة أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية.

ما ملخص أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم؟

تُظهر الأسعار الواردة لتعاملات السبت 31 أكتوبر 2026 اختلافًا في مستويات شراء وبيع الدرهم الإماراتي بين البنوك، وجاءت البيانات التفصيلية على النحو الآتي:

البنك المركزي المصري: 15.24 جنيه للشراء، و15.28 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي الإسلامي: 15.27 جنيه للشراء، و15.30 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 15.15 جنيه للشراء، و15.28 جنيه للبيع.

المصرف العربي: 15.23 جنيه للشراء، و15.27 جنيه للبيع.

بنك نكست: 15.23 جنيه للشراء، و15.27 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 15.24 جنيه للشراء، و15.27 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 15.23 جنيه للشراء، و15.27 جنيه للبيع.

بنك مصر: 15.23 جنيه للشراء، و15.27 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 15.23 جنيه للشراء، و15.27 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 15.20 جنيه للشراء، و15.26 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 15.09 جنيه للشراء، و15.42 جنيه للبيع.

وبذلك تتضمن قائمة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 أسعار الشراء والبيع في 11 بنكًا، إلى جانب السعر المعلن لدى البنك المركزي المصري، مع تفاوت القيم بين المؤسسات المصرفية وفق البيانات الواردة.