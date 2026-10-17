سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر السبت 17 أكتوبر 2026

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 سجل استقرارًا نسبيًّا خلال التعاملات الصباحية في عدد من البنوك العاملة في مصر، إذ بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 14.53 جنيه للشراء و14.57 جنيه للبيع، بينما تباينت أسعار العملة الإماراتية بين البنوك وفقًا لبيانات الأسعار الواردة.

ويتابع المواطنون والمستثمرون سعر الدرهم الإماراتي اليوم لمعرفة أحدث مستويات صرف العملة الإماراتية مقابل الجنيه المصري، خاصةً في ظل الاهتمام بأسعار العملات العربية في السوق المصرفية المصرية، ويستعرض التقرير أسعار الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري وعدد من البنوك خلال التعاملات الصباحية.

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ما سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 17 أكتوبر 2026؟

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مستويات متباينة بين البنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت 17 أكتوبر 2026، مع استقرار نسبي في الأسعار المعلنة لدى عدد من المؤسسات المصرفية، وجاءت أسعار الشراء والبيع وفقًا للبيانات الواردة على النحو الآتي.

كم سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم؟

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 14.53 جنيه للشراء و14.57 جنيه للبيع خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، وفقًا للأسعار الواردة في البيانات محل العرض.

ما سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم؟

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 14.53 جنيه للشراء و14.57 جنيه للبيع، ليطابق بذلك السعر الوارد لدى البنك المركزي المصري خلال التعاملات الصباحية.

كم سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم؟

وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر إلى نحو 14.53 جنيه للشراء و14.57 جنيه للبيع اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، وفقًا للأسعار الواردة.

ما سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة اليوم؟

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة نحو 14.53 جنيه للشراء و14.57 جنيه للبيع خلال التعاملات الصباحية، بحسب البيانات الواردة عن أسعار العملة الإماراتية في البنوك المصرية.

كم بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس؟

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 14.52 جنيه للشراء و14.57 جنيه للبيع اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، وفقًا للأسعار الواردة.

ما سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني اليوم؟

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني نحو 14.40 جنيه للشراء و14.72 جنيه للبيع خلال التعاملات الصباحية، وفقًا للبيانات الواردة.

كم سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان؟

وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان إلى نحو 14.52 جنيه للشراء و14.57 جنيه للبيع اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، بحسب الأسعار الواردة.

ما سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة الإسلامي؟

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة الإسلامي نحو 14.52 جنيه للشراء و14.56 جنيه للبيع خلال التعاملات الصباحية، وفقًا للبيانات الواردة عن أسعار الصرف.

كم سعر الدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول اليوم؟

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول نحو 14.46 جنيه للشراء و14.56 جنيه للبيع اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، بحسب الأسعار الواردة.

ما سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي؟

سجل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي نحو 14.54 جنيه للشراء و14.57 جنيه للبيع خلال التعاملات الصباحية، وفقًا للبيانات الواردة.

كم سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي؟

وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي إلى نحو 14.47 جنيه للشراء و14.57 جنيه للبيع اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، بحسب الأسعار الواردة.

ما سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي؟

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 14.58 جنيه للشراء و14.61 جنيه للبيع خلال التعاملات الصباحية، وفقًا للبيانات الواردة.

كيف تتابع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري؟

يمكن متابعة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري من خلال مراجعة أسعار الصرف المعلنة لدى البنوك العاملة في مصر، مع الانتباه إلى أن سعر الشراء هو السعر الذي يشتري به البنك العملة من العميل، بينما يمثل سعر البيع السعر الذي يبيع به البنك العملة للعميل.

وتساعد مقارنة أسعار الشراء والبيع بين البنوك على التعرف إلى الفروق في الأسعار المعلنة، مع ضرورة التحقق من تحديث الأسعار لدى البنك المعني قبل تنفيذ أي معاملة، إذ قد تتغير أسعار الصرف خلال اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية

تُظهر الأسعار الواردة استقرارًا نسبيًّا لسعر الدرهم الإماراتي في عدد من البنوك خلال التعاملات الصباحية، مع وجود اختلافات بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، ويظل البنك المركزي المصري والبنوك التجارية من المصادر التي يمكن الرجوع إليها لمتابعة أسعار الصرف المعلنة.

ويُنصح الراغبون في شراء الدرهم الإماراتي أو بيعه بمراجعة السعر المحدث مباشرة لدى البنك قبل إجراء المعاملة، لضمان الاعتماد على السعر المتاح وقت التنفيذ.