الرئيس السيسي: الدولة كانت تحتاج إلى 80 مليار جنيه في 2011.. ولا يجب تسليمها لأي شخص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه عقب تسليم السلطة للرئيس الراحل محمد مرسي، طلب الأخير من القوات المسلحة توفير ملياري دولار لشراء الوقود للدولة، ثم تقدم بطلب آخر بقيمة ملياري دولار بعد يومين.

وأضاف السيسي، أن الدولة لا يمكن التعامل معها باعتبارها جهة قادرة على طباعة الأموال، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليها وعدم تسليمها لأي شخص.

وأشار الرئيس السيسي، إلى تولي المشير طنطاوي المسؤولية عام 1991، واستمراره في العمل خلال تلك الفترة، موضحًا أن الدولة عندما تولى المسؤولية في عام 2011 كانت تحتاج إلى 80 مليار جنيه.

وطالب السيسي بعدم نسيان هذه الوقائع، مشيرًا إلى أن القيادة وأعضاء المجلس العسكري قدموا المبلغ المطلوب، مؤكدًا أنه لا ينبغي الاكتفاء بكلمات مرتبة عند الحديث عن مسؤولية قيادة الدولة.