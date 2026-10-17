الرئيس السيسي: التماسك الوطني ووحدة الصف عاملان حاسمان في حماية الوطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، أن التماسك الوطني ووحدة الصف والوعي بحقائق الأمور ستظل عوامل حاسمة في حماية الوطن والحفاظ على مقدراته وإنجازاته.

وتوجه الرئيس السيسي بتحية إجلال وتقدير إلى شهداء القوات المسلحة، قائلًا: «أتوجه بتحية إجلال وتقدير لشهداء القوات المسلحة الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصر».

وأكد الرئيس السيسي لأسر الشهداء وذوي المصابين أن مصر لن تنسى أبدًا أبناءها المخلصين، مشددًا على أن الدولة ستظل حريصة على رعايتهم وتقديرهم.