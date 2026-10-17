الرئيس السيسي: لولا دعم أشقائنا في الخليج بعد 2011 مكنتش أعرف إيه اللي كان هيحصل لنا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن مصر واجهت ظروفًا اقتصادية صعبة عقب أحداث عام 2011، مشيرًا إلى أن احتياطي الدولة نفد، وانكمش الاقتصاد، ولم يعد هناك وقود.

وقال الرئيس السيسي: «لما حصلت أحداث 2011، الدولة جت على الأرض، الاحتياطي خلص، والاقتصاد انكمش، ومبقاش فيه وقود ولا أي حاجة».

وأضاف: «لو مكنش في 2013 أشقاؤنا في الخليج وقفوا جنب مصر، وسفن البوتاجاز والغاز كانت بتيجي من غير حساب، لو مكنش حصل كده أنا مش عارف كنا عملنا إيه».

ووجه الرئيس السيسي الشكر والتقدير إلى الأشقاء في الخليج، قائلًا: «كل الشكر والتقدير لأشقائنا في الخليج»، مطالبًا القوات المسلحة بتوجيه تحية عسكرية للأشقاء في الخليج.