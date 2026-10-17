تحذير عاجل من إنستاباي.. تحويلات صغيرة قد تنتهي بخسارة أموالك بالكامل

أطلق تطبيق «إنستاباي» تحذيرًا مهمًا للمواطنين من أساليب احتيال إلكتروني تعتمد على استغلال الباحثين عن فرص عمل عبر الإنترنت، من خلال عروض مغرية تعد بتحقيق أرباح كبيرة خلال وقت قصير، قبل أن تتحول إلى وسيلة للاستيلاء على أموال الضحايا عبر تحويلات مالية متتالية.

ويأتي التحذير في ظل تنوع أساليب النصب الإلكتروني، التي تستهدف إقناع المواطنين بتحويل مبالغ مالية في البداية، تحت ذرائع مختلفة، مثل تفعيل حساب العمل أو تنفيذ المهام المطلوبة، ثم مطالبتهم بدفع مبالغ أكبر تدريجيًا.

كيف تبدأ حيلة النصب بعرض عمل؟

تعتمد هذه الطريقة على استدراج الضحايا من خلال رسائل إلكترونية أو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، تتضمن وعودًا بالحصول على دخل إضافي مقابل تنفيذ مهام بسيطة أو العمل من المنزل.

وبحسب التحذير، يبدأ المحتالون بطلب تحويل مبلغ مالي صغير، بزعم أنه ضروري لبدء العمل أو تفعيل المهمة، وقد يبدو الطلب في البداية محدودًا وغير مثير للشك، ما يدفع بعض الأشخاص إلى الاستجابة له على أمل تحقيق أرباح سريعة.

لكن الحيلة لا تتوقف عند هذا الحد، إذ يطلب المحتالون تحويل مبالغ أكبر مع مرور الوقت، مستخدمين مبررات مختلفة لإقناع الضحية بمواصلة الدفع، إلى أن يكتشف أنه وقع في عملية احتيال وخسر أمواله.

البنك المركزي يدخل على خط التحذيرات

لم يقتصر التنبيه على تطبيق «إنستاباي»، إذ نشر البنك المركزي المصري التحذير نفسه عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، في إطار الجهود الرامية إلى رفع الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني وحماية أموال المواطنين.

ويعكس التحذير أهمية توخي الحذر عند التعامل مع عروض العمل التي تعد بأرباح كبيرة وسريعة دون تقديم معلومات واضحة عن طبيعة الوظيفة أو الجهة التي تقف وراءها.

كما يشدد على ضرورة عدم تحويل الأموال إلى أشخاص مجهولين أو جهات غير موثوقة، حتى إذا بدت إجراءات العمل بسيطة أو كانت المبالغ المطلوبة في البداية محدودة.

5 علامات تكشف عروض العمل الوهمية

يمكن الانتباه إلى عدد من المؤشرات التي قد تدل على وجود محاولة احتيال، أبرزها:

- طلب دفع أموال مقابل الحصول على وظيفة أو بدء تنفيذ المهام.

- الوعود بأرباح مرتفعة خلال فترة قصيرة ودون مجهود واضح.

- مطالبة المتقدم بتحويل مبالغ إضافية لاستلام أرباحه المزعومة.

- غياب المعلومات الموثوقة عن الشركة أو الجهة المعلنة.

- ممارسة ضغوط لاتخاذ قرار سريع وتحويل الأموال فورًا.

كيف تحمي أموالك من الاحتيال الإلكتروني؟

ينبغي التحقق من هوية الجهة التي تعرض الوظيفة، والبحث عن معلومات رسمية بشأنها، وعدم مشاركة البيانات المصرفية أو رموز التحقق مع أي شخص.

وفي حال الاشتباه في محاولة نصب، يجب التوقف عن تحويل الأموال والاحتفاظ بالرسائل وإيصالات التحويل، والتواصل مع البنك عبر قنواته الرسمية للإبلاغ عن الواقعة.

وتبقى القاعدة الأهم أن الوظيفة الحقيقية لا ينبغي أن تتحول إلى فخ يطالب المتقدم بدفع الأموال بصورة متكررة؛ فالتحقق قبل إجراء أي تحويل قد يحمي المواطنين من خسائر مالية يصعب استردادها.