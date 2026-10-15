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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي: إنستاباي نفذ 434 مليون معاملة بـ2 تريليون جنيه في 3 شهور

تطبيق إنستاباي
تطبيق إنستاباي
محمد يحيي

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم المعاملات المالية المنفذة عبر شبكة المدفوعات اللحظية " إنستاباي" في أول 3 شهور من العام الميلادي الجاري إلي 434 مليون معاملة بقيمة كسرت حاجز الـ2 تريليون جنيه .

وبحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري؛ فقد انعكست تلك الاجرءات في التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية اللحظية داخل السوق المصرية.

وفقُا للتقرير فإن تطبيق «إنستا باي» يستهدف إتاحة التحويلات المالية بشكل لحظي، من خلال ربط عملاء البنوك العاملة في مصر عبر شبكة موحدة تتيح تنفيذ المعاملات بسرعة وأمان.

ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلي إلى 26.4 ألف ماكينة

وأشار التقرير إلى استمرار التوسع في البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، حيث ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي في مصر إلى 26,447 ماكينة بنهاية مارس 2026، مقابل 21,919 ماكينة في ديسمبر 2022.

وأكد البنك المركزي أن ماكينات الصراف الآلي تُعد من أبرز قنوات القبول الإلكتروني في مصر، في ظل تنوع الخدمات المالية وغير المالية التي تتيحها، إلى جانب توفير البنوك خدماتها من خلال هذه الماكينات على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع.

مليون رمز استجابة سريع بنهاية الربع الأول من 2026

وفيما يتعلق بانتشار وسائل الدفع باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR Code)، أشار التقرير إلى مواصلة البنك المركزي جهوده لتعزيز استخدامها في المعاملات المالية.

وبلغ إجمالي عدد رموز الاستجابة السريعة نحو 959 ألف رمز بنهاية عام 2025، بمعدل نمو 15% مقارنة بعام 2024، قبل أن يرتفع إلى نحو مليون رمز بنهاية الربع الأول من عام 2026.

نقاط البيع الإلكترونية pos تتجاوز 1.4 مليون نقطة

ولفت تقرير الاستقرار المالي إلى ارتفاع عدد نقاط البيع الإلكترونية (POS) إلى أكثر من 1.4 مليون نقطة بنهاية مارس 2026، بما يعزز انتشار وسائل الدفع الإلكتروني ويتيح تنفيذ المعاملات الرقمية عبر نطاق أوسع من الأنشطة التجارية والخدمية.

وتأتي هذه التطورات في إطار التوسع في البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، بما يدعم جهود تقليل الاعتماد على النقد، وتيسير المعاملات المالية، وتعزيز الشمول المالي في مختلف أنحاء الجمهورية.

البنك المركزي إنستاباي اخبار مصر مال واعمال الدفع الإلكتروني شبكات المدفوعات اللحظية

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