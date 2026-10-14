البنك المركزي الأوغندي يرفع سعر الفائدة إلى 12% لوقف تراجع العملة

رفع البنك المركزي الأوغندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 2.25 نقطة مئوية إلى 12%، مقابل 9.75%، في اجتماع طارئ للسياسة النقدية اليوم /الأربعاء/؛ في محاولة لوقف التراجع الحاد في قيمة الشلن الأوغندي أمام الدولار الأمريكي، بحسب شبكة "سي إن سي أفريكا".

وقال محافظ البنك المركزي مايكل أتينجي إيجو - خلال مؤتمر صحفي اليوم - إن وضع الحساب الجاري للبلاد تراجع بشكل ملحوظ منذ الاجتماع السابق للبنك في أغسطس الماضي، موضحًا أن انخفاض قيمة العملة قد يزيد الضغوط التضخمية، ما استدعى تشديد السياسة النقدية.

وتراجع الشلن الأوغندي بنحو 12% منذ بداية العام الجاري أمام الدولار، في ظل تزايد الطلب على العملات الأجنبية، وهو ما دفع البنك المركزي إلى التحرك لاحتواء الضغوط على سوق الصرف والحد من انتقال آثارها إلى الأسعار المحلية.

وأرجع متعاملون في السوق والبنك المركزي الضغوط على العملة إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية من جانب مستوردي النفط، بفعل زيادة أسعار الطاقة العالمية المرتبطة بالحرب مع إيران، إلى جانب خروج مستثمرين أجانب من سوق السندات الحكومية الأوغندية.