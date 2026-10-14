قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«دستور الدولة لن يمسه أحد».. رسالة حاسمة من الرئيس السيسي للمواطنين
خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر
تراجع طفيف .. أسعار الذهب في مصر الآن
الرئيس السيسي يحذر من محاولات تزييف الوعي.. ويشدد: مصر تدعم حل الدولتين واستقرار الخليج
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا بريف القنيطرة في سوريا
أبو الغيط يطالب بإعادة التعريف بقادة حرب أكتوبر: من ينسى هذا التاريخ لا يمكن أن يكون مصريا
رسالة نارية من أبو الغيط لـ سموتريتش: ربما نسوا حرب أكتوبر المرعبة
أبو الغيط: مصر شهدت إنجازات في مختلف القطاعات خلال عهد الرئيس السيسي
أبو الغيط: الشعب المصري أنقذ مصر في 30 يونيو كما فعل بحرب أكتوبر
أبو الغيط: الرئيس السيسي تصدى لتحدي إنقاذ الدولة بعزيمة وإرادة قوية
رد حاسم من السادات.. أبو الغيط يكشف كواليس طرح مصري للانسحاب الإسرائيلي قبل حرب أكتوبر
التشاور الاجتماعي يوصي بمد الدورة النقابية لمدة عام آخر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنك المركزي الأوغندي يرفع سعر الفائدة إلى 12% لوقف تراجع العملة

البنك المركزي الأوغندي
البنك المركزي الأوغندي
أ ش أ

رفع البنك المركزي الأوغندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 2.25 نقطة مئوية إلى 12%، مقابل 9.75%، في اجتماع طارئ للسياسة النقدية اليوم /الأربعاء/؛ في محاولة لوقف التراجع الحاد في قيمة الشلن الأوغندي أمام الدولار الأمريكي، بحسب شبكة "سي إن سي أفريكا".

وقال محافظ البنك المركزي مايكل أتينجي إيجو - خلال مؤتمر صحفي اليوم - إن وضع الحساب الجاري للبلاد تراجع بشكل ملحوظ منذ الاجتماع السابق للبنك في أغسطس الماضي، موضحًا أن انخفاض قيمة العملة قد يزيد الضغوط التضخمية، ما استدعى تشديد السياسة النقدية.

وتراجع الشلن الأوغندي بنحو 12% منذ بداية العام الجاري أمام الدولار، في ظل تزايد الطلب على العملات الأجنبية، وهو ما دفع البنك المركزي إلى التحرك لاحتواء الضغوط على سوق الصرف والحد من انتقال آثارها إلى الأسعار المحلية.

وأرجع متعاملون في السوق والبنك المركزي الضغوط على العملة إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية من جانب مستوردي النفط، بفعل زيادة أسعار الطاقة العالمية المرتبطة بالحرب مع إيران، إلى جانب خروج مستثمرين أجانب من سوق السندات الحكومية الأوغندية.

البنك المركزي الأوغندي الفائدة اجتماع طارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

ترشيحاتنا

فاطمة ناعوت

هشام يونس: لجنة قيد الصحفيين منحت ناعوت فرصا متعددة لتوفيق أوضاعها قبل شطبها

وزسر تاصحة يتسلم شهادة خلو مصر من فيروس سي

وزير الصحة يتسلّم شهادة تجديد اعتماد «المستوى الذهبي» للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي «سي»

المجلس القومي للمرأة يشارك في فعاليات توقيع مذكرة تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة

المجلس القومي للمرأة يشارك في فعاليات توقيع مذكرة تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة

بالصور

هيفاء وهبي وبسنت شوقي ..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد