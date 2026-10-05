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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدرهم المغربي يواصل التراجع أمام الدولار واليورو للأسبوع الخامس على التوالي

الدرهم المغربي
الدرهم المغربي
أمنية رشاد الجلوي

واصل الدرهم المغربي تراجعه أمام اليورو والدولار خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 سبتمبر 2026، مسجلًا بذلك خامس أسبوع متتالٍ من الانخفاض أمام العملة الأوروبية، وفق المؤشرات الأسبوعية الصادرة عن بنك المغرب.

وانخفضت قيمة الدرهم بنسبة 0.5% أمام اليورو و0.9% أمام الدولار الأمريكي. وارتفع سعر اليورو من 10.945 درهمًا في الأسبوع السابق إلى 10.998 درهمًا بنهاية الأسبوع، بزيادة قدرها 0.053 درهم، بما يعادل نحو 53 درهمًا إضافية لكل 1000 يورو، و265 درهمًا لكل 5000 يورو.

كما ارتفع الدولار من 9.591 درهمًا في 23 سبتمبر إلى 9.682 درهمًا في 30 سبتمبر، بزيادة بلغت 0.091 درهم، أو نحو 91 درهمًا لكل 1000 دولار، وفقًا لموقع «هسبريس» المغربي.

وبحسب بيانات بوابة بنك المغرب بتاريخ 2 أكتوبر، ارتفع سعر الدولار إلى 9.855 درهم، فيما بلغ سعر اليورو 11.083 درهم، ما يعني زيادة الدولار بنحو 1.8% منذ 30 سبتمبر، مقابل ارتفاع اليورو بنحو 0.8%.

ويُحدد سعر صرف الدرهم المغربي ضمن نطاق تقلب يبلغ 5% صعودًا وهبوطًا حول سعر مركزي يُحتسب على أساس سلة من العملات تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%، فيما يعلن بنك المغرب الحدود القصوى لنطاق التقلب يوميًا عند افتتاح السوق.

الدرهم المغربي الدولار اليورو العملة الأوروبية بنك المغرب

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