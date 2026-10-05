عوض تبحث مع سفير أرمينيا بالقاهرة تعزيز التعاون في مجالات حماية الطبيعة وإدارة المخلفات

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، السيد أرمن سركيسيان سفير أرمينيا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والإدارة المحلية ، وكذا مناقشة ترتيبات الدعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي ( COP17) ، الذي ستستضيفه العاصمة الأرمينية " يريفان "، في الفترة من ١٦ إلى ٣٠ أكتوبر الجاري.

حضر الاجتماع السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للنعاون والعلاقات الدولية والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى.

وبحثت الدكتورة منال عوض مع السفير الأرميني تعزيز التعاون وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في ٢٠٢٤، خلال اجتماع ثنائي رفيع المستوى بالقاهرة، جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، للتعاون في مجالات إدارة المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وإدارة المخلفات، بما فيها المخلفات البلدية والزراعية والخطرة، والرصد البيئي، وآثار تغير المناخ، بما يشمل التخفيف والتكيف.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى حرص الوزارة على تفعيل مذكرة التفاهم من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة لبناء القدرات لا سيما في مجالات إدارة المحميات الطبيعية، وصون التنوع البيولوجي، وإدارة المخلفات، وتغير المناخ.

وأكدت د. منال عوض ، تطلعها للتعرف عن قرب على التجربة الأرمينية في مجال حماية الطبيعة وإدارة المحميات الطبيعية، وذلك من زيارات ميدانية للمحميات الطبيعية فى أرمينيا، لبحث مدى ملائمة التجربة الأرمينية للطبيعة المصرية والدروس المستفادة.

وفيما يخص المشاركة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP17 في أرمينيا، أعرب وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تطلعها للمشاركة في هذا المؤتمر الهام، في مرحلة محورية من تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي "كونمينغ مونتريال"، حيث ستقيم الدول، للمرة الأولى التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافه الثلاثة والعشرين، وستبحث سبل تحويل الالتزامات إلى إجراءات عملية.

كما أبدت د.منال عوض إهتمامها بأن يتضمن برنامج مشاركتها فى المؤتمر زيارات ميدانية فى مجالات التنمية المحلية والبيئة وخاصة فى مجالات إدارة المخلفات والطاقة النظيفة ووحدات الإدارة المحلية، لتبادل الخبرات ونقل الدروس المستفادة.

كما ناقشت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع سفير أرمينيا سبل تعزيز التعاون في مجال الإدارة المحلية بين البلدين، والاستفادة من التجربة الأرمينية في مجال المخلفات، وما لديها من مشروعات رائدة وحلول مبتكرة، وإمكانية عقد لقاءات ثنائية مع وزراء البيئة والإدارة المحلية بأرمينيا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي ستعقدها د. منال عوض على هامش مشاركتها في مؤتمر التنوع البيولوجي COP17 هذا الشهر.

ومن جانبه أكد السفير أرمن سركيسيان سفير أرمينيا بالقاهرة على عمق وأهمية العلاقات الوثيقة والمتميزة التى تجمع بين مصر وأرمينيا، مؤكداً على استعداده لدعم الوفد المصرى الرسمى فى كافة احتياجاته وتنظيم كافة الزيارات الميدانية للوزيرة للتعرف على المشروعات الأرمينية فى مجالى البيئة والإدارة المحلية، كما أشار إلى جاهزية اتفاقية التوأمة بين محافظتى القاهرة وبريفان المقرر توقيعها بين مصر وأرمينيا.