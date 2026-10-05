أنا بتعمى.. استغاثة شاب مصاب بالتهاب الشبكية الصباغي بحثًا عن فرصة عمل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب مصاب بمرض التهاب الشبكية الصباغي، ظهر خلاله وهو يناشد توفير فرصة عمل مناسبة تتلاءم مع حالته الصحية وظروفه الخاصة.

وقال الشاب خلال الفيديو: «أنا بتعمى»، موضحًا أنه يعاني من ضعف في الإبصار نتيجة إصابته بالمرض، الأمر الذي يؤثر هو على قدرته على ممارسة بعض الأعمال التي تتطلب مجهودًا بصريًا كبيرًا.

مناشدة لتوفير فرصة عمل

وناشد الشاب الجهات المعنية وأصحاب الأعمال مساعدته وتوفير فرصة عمل مناسبة لقدراته، بما يتيح له الاعتماد على نفسه وتلبية احتياجاته المعيشية، مؤكدًا رغبته في العمل وعدم الاعتماد على الآخرين.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بمساعدته وتوفير فرصة عمل تتناسب مع حالته الصحية، داعين الجهات المختصة وأصحاب الشركات إلى الاستجابة لمناشدته.