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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ملاك «نور» بعد الاستلام: الثقة في طلعت مصطفى سبب اختيارنا للمدينة.. فيديو

نور
نور
أحمد عبد القوى

أعرب عدد من ملاك مدينة «نور» عن سعادتهم باستلام وحداتهم ضمن المرحلة الأولى من المشروع، مؤكدين أن الثقة في اسم مجموعة طلعت مصطفى، والالتزام بمواعيد التسليم، وجودة التنفيذ، إلى جانب الخبرات السابقة مع مشروعات المجموعة، كانت من أبرز الأسباب التي شجعتهم على الشراء والاستثمار في المدينة.

وجاءت آراء الملاك ضمن فيديو نشرته الحسابات الرسمية لجهاز مدينة نور على منصات التواصل الاجتماعي، استعرضوا خلاله تجربتهم بعد استلام وحداتهم، وأبرز العوامل التي دفعتهم لاختيار «نور»، مؤكدين أن ما شاهدوه على أرض الواقع عزز ثقتهم في المجموعة وفي قدرتها على الوفاء بوعودها وتقديم مجتمع عمراني متكامل بمستوى متميز من الخدمات والتشغيل.

وأكد أحد ملاك المدينة أن خبرته وتجارب زملائه السابقين مع مشروعات طلعت مصطفى كانت من أهم دوافعه للشراء في «نور»، موضحًا أن المجموعة تتمتع بسمعة قوية فيما يتعلق بالالتزام بمواعيد التسليم وجودة التشطيبات، فضلًا عن مستوى المجتمعات العمرانية التي تطورها، مشيرًا إلى أن تجارب من سبقوه في الشراء انعكست أيضًا على مستوى العائد الاستثماري بعد فترة من التملك.

كما أوضح أحد الملاك أن متابعته لمشروعات المجموعة القديمة، وعلى رأسها مدينتا الرحاب ومدينتي، عززت قناعته بالاستثمار في «نور»، لافتًا إلى أنه يشعر بالسعادة عند زيارة هذه المشروعات حتى بعد سنوات من تسليمها، لما تتمتع به من مستوى جيد في النظافة والتشغيل واستمرار وجود مجتمع سكني متكامل، مؤكدًا ثقته في أن «نور» ستوفر مستوى مماثلًا من جودة الحياة والخدمات، إلى جانب الاهتمام بخدمات ما بعد البيع.

مشروع نور ملاك

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