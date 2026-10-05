قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1.7 مليون دولار| موقف ياسر إبراهيم من الانتقال إلى بيراميدز.. تفاصيل
حملات رقابية على الأسواق.. قرار عاجل من التموين بشأن أسعار الخبز الحر
بكام رغيف العيش والفينو.. التموين تعلن الأسعار الرسمية وتحذر المخالفين
وزير النقل مهنئا الرئيس السيسي بانتصار أكتوبر: ستظل واحدة من أعظم صفحات التاريخ المصري
زيلينسكي: مسيرات روسية استهدفت سفينة اندلعت فيها النيران في البحر الأسود
ولي الأمر برأها.. القبض على المتهمة بالتعدي على طفل في الإسماعيلية
يمنح الكرة الذهبية لمدربه.. سباليتي يشيد بمحمد صلاح
زيادة أسعار الذهب في منتصف التعاملات
الوزراء: مصر ترسخ مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية
«أسوشيتد برس»: جنود و عائلات قتلى تطالب الجيش الأمريكي بكشف ملابسات هجوم إيراني بمسيّرة في الكويت
الداخلية تضرب البؤر الإجرامية.. مصرع 8 عناصر وضبط مخدرات وأسلحة بـ152 مليون جنيه
ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء: 136% نسبة التغطية و12.3ألف خدمة طبية متاحة

االتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء
االتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء
عبدالصمد ماهر

واصلت منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، خلال النصف الأول من عام 2026، توسيع نطاق التغطية الصحية وإتاحة الخدمات الطبية للمنتفعين، بالتوازي مع التوسع في منافذ تقديم الخدمة وتطوير آليات المتابعة والرقابة، بما يدعم وصول الخدمات الصحية والتأمينية إلى مختلف مدن المحافظة ووديانها وتجمعاتها، وييسر حصول المواطنين عليها.

وتأتي هذه الجهود في إطار مسيرة متواصلة من التنمية والبناء على أرض سيناء، وتطوير الخدمات المقدمة لأبنائها، بما يعزز إتاحة الرعاية الصحية ويواكب ما تشهده المحافظة من توسع في الخدمات والمشروعات.

وخلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026، بلغ عدد المستفيدين من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء نحو 152ألف مواطن، بنسبة تغطية بلغت 136.30% من إجمالي سكان المحافظة، مقارنة بنحو 120.47% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن نتائج أعمال فرع الهيئة بجنوب سيناء خلال النصف الأول من العام تعكس استمرار جهود المنظومة في توسيع نطاق التغطية الصحية، ورفع كفاءة الخدمات وإتاحتها لمختلف الفئات والمناطق، بما يضمن حصول المواطنين على الرعاية الصحية وفقًا لاحتياجاتهم.

وأوضحت أن التوسع في منافذ تقديم الخدمة، وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية ومقدمي الرعاية، إلى جانب زيادة نطاق الخدمات الطبية المتاحة، يمثل محاور رئيسية لجهود الهيئة في تيسير حصول المواطنين على الخدمات، مع استمرار توفير الحماية المالية للفئات الأولى بالرعاية.

وبلغ عدد منافذ تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة 27 منفذًا موزعة على مختلف المدن، فيما بلغ إجمالي عدد المترددين عليها نحو 74,046 ألف منتفع، بما يدعم تقريب الخدمات الصحية والتأمينية من المواطنين في المناطق المختلفة.

وأكد الدكتور طارق عز الدين، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، أن ما تحقق خلال النصف الأول من العام يعكس تكامل جهود مختلف قطاعات المنظومة والجهات الشريكة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تقريب الخدمات من المواطنين، وتيسير إجراءات حصولهم عليها، والاستجابة للملاحظات والاحتياجات التي يتم رصدها ميدانيًا.

وشهدت إيرادات فرع الهيئة بجنوب سيناء نموًا تجاوز 153% خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بالتزامن مع زيادة معدلات تسجيل المواطنين وتحديث بياناتهم.

وعلى مستوى الخدمات الطبية، ارتفع عدد بنود الخدمات المتاحة للمنتفعين من خلال مقدمي الخدمة المتعاقدين بالقطاع الخاص من نحو 2.5 ألف بند إلى نحو 12.3 ألف بند، بنسبة زيادة بلغت 386%، بما يعكس اتساع نطاق الخدمات الطبية المتاحة وتنوعها لتلبية احتياجات المنتفعين العلاجية.

 احتياجات علاجية 

كما أصدر فرع الهيئة نحو 3.6 ألف موافقة طبية خلال النصف الأول من العام، شملت احتياجات علاجية داخل المحافظة وخارجها، بما ييسر حصول المنتفعين على الخدمات اللازمة وفقًا للضوابط المعمول بها.

وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، استفاد نحو 16 مواطنًا من ملف غير القادرين، بما أتاح لهم الحصول على بطاقات التأمين الصحي دون أعباء مالية، ضمن جهود المنظومة لتوفير التغطية الصحية للفئات الأولى بالرعاية.

وشهد النصف الأول من العام إتاحة عدد من التدخلات والخدمات الطبية المتخصصة للمنتفعين، شملت نحو 27 عملية زراعة قرنية، و9 عمليات زراعة نخاع، و4 عمليات زراعة أعضاء، بينها زراعة كلى و3 زراعات كبد، إلى جانب 7 عمليات زراعة قوقعة.

كما شملت الخدمات المتخصصة نحو 220 إجراءً ضمن صفقات جراحة العظام، و2.1 ألف إجراء في تخصص العيون، و315 إجراءً ضمن صفقات المسالك البولية، ونحو 420 إجراءً للمسح الذري، و550 إجراءً للعلاج الكيماوي، إلى جانب نحو 80 إجراءً ضمن جراحات القلب، بما يعكس اتساع نطاق الخدمات العلاجية المتخصصة المتاحة للمنتفعين.

وفي إطار المتابعة الميدانية وقياس أثر الخدمات على أرض الواقع، أجرى فرع الهيئة بجنوب سيناء 260 زيارة تحفيزية ضمن جهود دمج القطاع الخاص وتعزيز التعاون مع مقدمي الخدمة، إلى جانب نحو 40 زيارة ميدانية رقابية لمتابعة أداء مقدمي الخدمة وجودة الخدمات، ورصد الملاحظات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة.

وتعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 استمرار جهود فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء في توسيع نطاق التغطية الصحية، وتنويع الخدمات الطبية، وتقريبها من المواطنين، بالتوازي مع تطوير آليات المتابعة والرقابة وتعزيز الحماية المالية للفئات الأولى بالرعاية.

وتواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وفرعها بجنوب سيناء العمل على تطوير منظومة تقديم الخدمات والاستجابة للاحتياجات التي يتم رصدها ميدانيًا، بما يدعم إتاحة رعاية صحية وتأمينية متكاملة لأبناء المحافظة، ويواكب مسيرة التنمية المتواصلة على أرض سيناء.

جنوب سيناء الخدمات الطبية منظومة التأمين الصحي الشامل الخدمات الصحية الحماية المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

حسام حسن

علاء ميهوب يهاجم حسام حسن: أنت مدير فني فقط

ترديد الأذكار

هل الذكر بالقلب دون تحريك الشفتين له ثواب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

الجيش اليمني

رئيس الوزراء اليمني: استعادة سلطة الدولة لا تكتمل إلا بعودة القانون والمؤسسات

وحدة سكنية

الضرائب العقارية: لا ضريبة على الوحدات غير المجهزة.. وهذه شروط الإعفاء

اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق

وزير الداخلية الأسبق يكشف كواليس لقائه مع المشير طنطاوي بعد 2011

بالصور

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة تسبب التسمم الغذائي

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد