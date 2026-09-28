رئيس"الرعاية الصحية": مشروع التأمين الصحي الشامل فرصة حقيقية لزيادة الاستثمارات في مصر

أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل فرصة حقيقية لزيادة الاستثمارات داخل مصر، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية.



وقال الدكتور أحمد السبكي على هامش مشاركته اليوم / الاثنين / في منتدى أعمال مصر-فرنسا، الذي نظمته وكالة “بيزنس فرانس” بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس - أن المنتدى يمثل منصة رئيسية للاستثمار بين مصر، ممثلة في الحكومة، والشركات الفرنسية العاملة في مصر، وكذلك الشركات التي لديها خطط لتوسيع قاعدة استثماراتها في مصر بمختلف المجالات.



وأوضح أن هذه المجالات تشمل الطاقة والزراعة والأغذية، إلى جانب التكنولوجيا المالية “الفنتك”، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية باعتبارها الذراع الأساسي للدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ترى أن العديد من الشركات الفرنسية تعتبر مشروع التأمين الصحي الشامل فرصة حقيقية لزيادة استثماراتها في مصر في مجال الرعاية الصحية سواء من خلال بناء المستشفيات، أو المشاركة في تقديم الخدمات الصحية، أو توسيع قاعدة الاستثمارات الخاصة بتصنيع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، فضلًا عن التأمين الطبي الخاص.



وأضاف أن هناك بالفعل عددًا من الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في مصر في هذه المجالات، من بينها شركة “أكسا” في قطاع التأمين، وشركتا “سيرفييه” و”سانوفي” في مجال الأدوية، إلى جانب عدد من الشركات العاملة في مجال البناء وتشييد المستشفيات سابقة التجهيز.



وأوضح أن مشاركة هيئة الرعاية الصحية في المنتدى تهدف إلى استعراض ما تم خلال الفترة القليلة الماضية في مجال الرعاية الصحية، وأهم التشريعات التي طورتها الدولة المصرية لخدمة الاستثمار والمستثمرين، وزيادة الاستثمارات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر إلى مصر.



وتابع أن الهيئة موجودة أيضًا للتواصل مع الشركات الفرنسية والرد على أي استفسارات تتعلق بزيادة الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية في مصر أو بمنظومة التأمين الصحي الشامل بشكل عام.



وأكد الدكتور أحمد السبكي أن “علاقتنا مع فرنسا وثيقة جدًا” منوهاً بأن إعلان الحكومتين المصرية والفرنسية رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية أتاح فرصة كبيرة في القطاع الصحي لتبادل الخبرات مع الجانب الفرنسي.



ولفت إلى وجود تعاون في هذا المجال، من بينها مستشفى “جوستاف روسي”، أول فرع للمستشفى الفرنسي في مصر، فضلًا عن وجود علاقة كبيرة في مجال التصنيع الدوائي.



واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته بالإشارة إلى أن هناك استثمارات كبيرة تتدفق إلى مصر في قطاع الرعاية الصحية، خاصة بعد العلاقة الاستراتيجية التي أصبحت قائمة بين الحكومتين المصرية والفرنسية.