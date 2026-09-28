مصرع شخص وإصابة 2 أخرين فى تصادم بين دراجة نارية وتوك توك بأسوان

لقى شخص مصرعه ، وأصيب أثنين أخرين نتيجة وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية و توك توك عند منطقة مطلع الصداقة الجديدة بمدينة أسوان ، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتعود التفاصيل إلى تلقى الجهات المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية ومركبة توك توك عند مطلع الصداقة الجديدة من ناحية الجزيرة داخل نطاق المدينة ، وأسفر الحادث عن مصرع شخص ، وإصابة أثنين أخرين .

حادث

وتبين أن المصابين والمتوفي كانوا يستقلون الدراجة البخارية خلال وقوع حادث التصادم ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما فى المستشفى ، وتم تحرير محضر بالواقعة .