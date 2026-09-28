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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| الاستماع لمطالب المواطنين وحلها.. وتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بدراو

لقاء المواطنين
لقاء المواطنين
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 27/9/2026 أحداثا متنوعة. 

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بناءاً على تكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهودها الميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية ، ورفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بالتوازى مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدى للمخالفات .

وفى هذا الإطار ، شملت أعمال المتابعة تنفيذ مشروع توصيل الصرف الصحى لمجزر دراو ، إلى جانب أعمال رصف طريق الطويسة ، وإعادة رصف طريق مدخل دار السلام ، فضلاً عن تركيب بلاط الإنترلوك بالشارع المؤدى إلى مركز الشرطة الجديد ومبنى التأمينات الإجتماعية ، بما يساهم فى رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الحركة والخدمات بالمنطقة .

حملات رقابية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين

كما قامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بتنظيم حملات رقابية وتموينية على عدد من المحلات والمنشآت التجارية ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط كميات من السلع الغذائية غير الصالحة للإستخدام ، وذلك بمعرفة مكتب الأغذية بدراو ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

https://www.elbalad.news/7121462

جهود متنوعة 

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية مع المواطنين حيث يأتى ذلك فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وتحقيق الإستجابة السريعة لمطالبهم ، وفى إطار تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040.


 

وإستمع المحافظ بشكل فردى إلى مطالب وإحتياجات 40 مواطناً ومواطنة ، موجهاً الجهات المعنية بدراسة كل حالة على حدة وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها وفقاً للقوانين والضوابط والإمكانات المتاحة .

وشهد اللقاء تخصيص الـ12 حالة الأولى لذوى الإعاقة، حيث وجه المحافظ الجهات المختصة بدراسة مطالبهم والعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، بما يتسق مع جهود الدولة المصرية فى دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية، ودمجهم بصورة فاعلة فى مختلف مجالات الحياة. 

وفى هذا الإطار، كلف المهندس عمرو لاشين مديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات المستحقة من حساب مؤسسة التكافل ، مع إجراء البحث الإجتماعى لبعض الحالات الأخرى ، مراعاة لظروفهم المعيشية والأسرية، والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم .

كما وجه المحافظ بترميم عدد 2 منزل من خلال التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية ، فضلاً عن صرف مستلزمات منزلية ومدرسية لعدد من الحالات، وتوزيع كراتين مواد غذائية .

https://www.elbalad.news/7121431

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