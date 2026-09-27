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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يستمع لمطالب 40 مواطناً ومواطنة ويحيلها للجهات المختصة

لقاء المواطنين
لقاء المواطنين

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية مع المواطنين حيث يأتى ذلك فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وتحقيق الإستجابة السريعة لمطالبهم ، وفى إطار تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040.

وإستمع المحافظ بشكل فردى إلى مطالب وإحتياجات 40 مواطناً ومواطنة ، موجهاً الجهات المعنية بدراسة كل حالة على حدة وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها وفقاً للقوانين والضوابط والإمكانات المتاحة .

12 حالة لذوى الإعاقة ضمن اللقاء .. توجيهات بتوفير الدعم والرعاية وتعزيز الحماية الإجتماعية

وشهد اللقاء تخصيص الـ12 حالة الأولى لذوى الإعاقة، حيث وجه المحافظ الجهات المختصة بدراسة مطالبهم والعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، بما يتسق مع جهود الدولة المصرية فى دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية، ودمجهم بصورة فاعلة فى مختلف مجالات الحياة .

مساعدات مالية عاجلة وترميم منزلين وتوفير مستلزمات منزلية ومدرسية وكراتين مواد غذائية

وفى هذا الإطار، كلف المهندس عمرو لاشين مديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات المستحقة من حساب مؤسسة التكافل ، مع إجراء البحث الإجتماعى لبعض الحالات الأخرى ، مراعاة لظروفهم المعيشية والأسرية، والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم .

كما وجه المحافظ بترميم عدد 2 منزل من خلال التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية ، فضلاً عن صرف مستلزمات منزلية ومدرسية لعدد من الحالات، وتوزيع كراتين مواد غذائية .

توفير فرص عمل بالقطاع الخاص وتطبيق نسبة الـ5% لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة

ووجه محافظ أسوان مديرية العمل بتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص لعدد من الحالات المستحقة، ومن بينها ذوو الإعاقة، وذلك فى إطار تطبيق نسبة الـ5% المقررة لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، بما يسهم فى توفير مصدر دخل كريم ومستدام، وتعزيز قدرتهم على الإعتماد على النفس وتحقيق الإستقرار المعيشى .

تخصيص باكيات بالسويقات للحالات المستحقة لتوفير مصادر رزق مستدامة

وفى السياق ذاته، أعطى عمرو لاشين تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن أسوان ونصر النوبة بتوفير باكيات داخل السويقات لعدد من الحالات المستحقة، بما يساعدهم على توفير مصدر رزق كريم ومستدام ، وتحسين ظروفهم الإقتصادية والمعيشية، مع مراعاة الضوابط والقواعد المنظمة لذلك .

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