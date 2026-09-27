أخبار أسوان | تدشين مبادرة «منابر الشباب» .. ومواصلة «شارع الفن» .. وحملات بيطرية وإزالة للتعديات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

محافظ أسوان يدشن مبادرة "منابر الشباب" من داخل مركز النجاجرة بكوم أمبو.. صور



قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتدشين المبادرة الرائدة "منابر الشباب" من داخل مركز شباب النجاجرة بكوم أمبو ، والتى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بأسوان تحت رعاية السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، ومحافظ أسوان، فى أكبر تجمع شبابى، وذلك بحضور الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء سمير البلاصى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو ، وفريق عمل المبادرة ، فى إطار جهود المحافظة لدعم وتمكين الشباب، وتنمية قدراتهم وإعدادهم للمشاركة الفاعلة فى مسيرة التنمية.

ويأتى ذلك فى ضوء مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى “بداية جديدة لبناء الإنسان” .

كلية آداب جامعة أسوان تطلق برنامجا لتعليم العربية للناطقين بغيرها



أعلنت كلية الآداب جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أشرف إمام عبدالرضى القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان عن إتاحة فرصة للطلاب الراغبين في الالتحاق ببرنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وذلك خلال العام الجامعي 2026/2027.

عروض غنائية واستعراضية للأطفال تضيء «شارع الفن» بميدان المحطة بأسوان



شهد ميدان المحطة بمدينة أسوان يوماً جديداً من فعاليات مبادرة "شارع الفن"، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن المشروع القومى للفنون تحت شعار "الثقافة حياة"، بهدف نشر الفنون والإبداع فى الفضاءات والميادين العامة، وإتاحة الأنشطة الثقافية والفنية أمام المواطنين بمختلف الفئات العمرية.

جهود مديرية الطب البيطري بأسوان خلال 3 أشهر للحفاظ على الثروة الحيوانية



جهود متنوعة



قامت مديرية الطب البيطرى بأسوان بتنفيذ سلسلة من الجهود خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2026.

فى اجتماع تنسيقى برئاسة محافظ أسوان.. التجهيز لاستكمال خط الطرد بالكرور



ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى الخاص بإستكمال أعمال خط الطرد الرابط بين محطة رقم ( 13 ) ومحطة المشتل الجديدة رقم ( 12 ) ، والمزمع وضع حجر الأساس لها قريباً ، والتى سيتم إستخدامها كخط طوارئ للمحطة رقم (11).

بعد تدخل عاجل من محافظ أسوان.. انتظام مياه الري بقرية «بشاير الخير»



فى تدخلات عاجلة من المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، لتخفيف المعاناة عن مزارعى قرية "بشاير الخير" التابعة لقرى العون الغذائى على ضفاف بحيرة ناصر، تم توجيه الشركة المختصة بسرعة صيانة وإصلاح طلمبة الرى الرئيسية بالمحطة المغذية للمصارف، وهو ما ساهم فى انتظام تدفق مياه الرى ووصولها إلى الأراضى الزراعية ، بما يضمن توفير الاحتياجات المائية اللازمة والحفاظ على نمو المحاصيل الزراعية المختلفة.

أسوان : إزالة 19 تعديا على مساحة 3000 م2 في إدفو والبصيلية



تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بدء المرحلة الحالية ، والتى تستمر خلال الفترة من 26 سبتمبر الجارى ، وحتى 16 أكتوبر المقبل ، وذلك فى إطار جهود الدولة للتصدى بكل حسم للتعديات على أملاك الدولة والمتغيرات المكانية ، وخاصة التعديات المستحدثة منها .