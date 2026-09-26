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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عروض غنائية واستعراضية للأطفال تضيء «شارع الفن» بميدان المحطة بأسوان

شارع الفن
شارع الفن
محمد عبد الفتاح

شهد ميدان المحطة بمدينة أسوان يوماً جديداً من فعاليات مبادرة "شارع الفن"، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن المشروع القومى للفنون تحت شعار "الثقافة حياة"، بهدف نشر الفنون والإبداع فى الفضاءات والميادين العامة، وإتاحة الأنشطة الثقافية والفنية أمام المواطنين بمختلف الفئات العمرية.

استعراضات تراثية لفرقة "زهور أسوان" وسط تفاعل جماهيرى
وتضمنت الفعاليات تقديم باقة متنوعة من الاستعراضات الغنائية على أنغام عدد من الأغانى التراثية، قدمتها فرقة "زهور أسوان" بقيادة هانى جمال، وشملت عروضاً على أغانى "إحنا جيل جديد"، و"لسه سنين حلوة جاية"، و"اللمونة"، و"المارى مارى"، و"أمى وحبيبتى مصر"، وسط تفاعل وإقبال كبير من الجمهور المتواجد بميدان المحطة.

 

فقرة غنائية واكتشاف للمواهب الشابة


كما شهدت الفعاليات تقديم فقرة غنائية للفنان فتحى السعيد، تضمنت عدداً من الأغانى من بينها "عاوز تعرف اسمي" و"يا حبيبى" وغيرها، والتى لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، أعقبها تنظيم فقرة لاكتشاف المواهب بإشراف أحمد كشرى، فى مجالات الشعر والغناء، لإتاحة الفرصة أمام الموهوبين من أبناء المحافظة للتعبير عن مواهبهم وتنميتها.

ورش فنية للأطفال لتعزيز الإبداع وتنمية المهارات

واختتمت فعاليات اليوم بورشة فنية للأطفال بعنوان "طباعة على الورق"، تحت تدريب الفنانة أميرة القاضى، بهدف تنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى الأطفال وتشجيعهم على ممارسة الفنون المختلفة فى أجواء تفاعلية مفتوحة.

فعاليات متنوعة ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر الفنون بالفضاءات العامة

ونفذت الفعاليات من خلال فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، بحضور يوسف محمود مدير عام الفرع، وأحمد جمال، مدير العلاقات العامة بمركز ومدينة أسوان، وذلك فى إطار خطة وزارة الثقافة لنشر الأنشطة الفنية والثقافية فى الأماكن والميادين العامة، مع تقديم برنامج متنوع يتناسب مع الخصوصية الثقافية والتراثية لمحافظة أسوان.

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